Nach Abbruchspiel Versöhungsspiel?

Hohenstein/Heidenrod. Wenn am Sonntag (15 Uhr) die SG Hohenstein den TuS Kemel empfängt, ist es nicht nur ein gewöhnliches Punktspiel zum Rückrundenauftakt in der A-Liga Rheingau-Taunus. Es ist das Wiedersehen zweier Mannschaften, deren letztes Aufeinandertreffen vom tragischen Unfall eines Spielers überschattet wurde – und von einer Kontroverse, die bis heute nachwirkt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Am 3. August, beim damaligen Saisonauftakt in Kemel, verletzte sich Hohensteins Spieler Patrick Schaab schwer am Knie. In der 25. Minute beim Stand von 1:1 musste das Spiel rund 50 Minuten unterbrochen werden, ehe der Spieler versorgt und per Krankenwagen abtransportiert wurde. Im Anschluss wurde die Partie nicht fortgesetzt – und darüber, wie es dazu kam, gingen die Meinungen weit auseinander.
Während die SG Hohenstein betonte, der Abbruch sei im beidseitigen Einvernehmen der Kapitäne auf Ansage des Schiedsrichters erfolgt, hielt der TuS Kemel dagegen: Man habe weiterspielen wollen, eine Einigung habe es nie gegeben. Der Einzelrichter Siegfried Heidenreich (GSV Born) wertete das Spiel daraufhin mit 3:0 für Kemel und belegte die SG Hohenstein mit einer Geldstrafe von 100 Euro wegen eines leichten Abbruchfalls. Die SG akzeptierte das Urteil zwar, zeigte sich aber tief enttäuscht über die Entscheidung und deren Zustandekommen.
Für Lukas Bachmann aus dem Hohensteiner Spielausschuss war der Vorfall ein Einschnitt – sportlich und menschlich. „Patrick ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Er geht wieder ohne Krücken, aber an Sport ist nicht zu denken“, sagt er rückblickend. Damals hatte Bachmann deutliche Kritik am Verhalten der Kemeler geäußert, dabei bleibt es für ihn auch: „Ich fand es sehr bedauerlich, dass ein Wort gegeben und später offenbar zurückgenommen wurde. Wenn man gleich gesagt hätte, dass wir weiterspielen, dann wären wir dazu bereit gewesen.“
Nach der Verletzung, so seine Schilderung, habe der Schiedsrichter beide Kapitäne – Timo Schneider (Hohenstein) und Luca Schön (Kemel) – zu einem Gespräch gebeten. Schneider habe den Wunsch nach einem Abbruch geäußert, worauf Schön gesagt habe: „Wenn es nicht anders geht, dann machen wir es so“, schildert Bachmann. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab und teilte laut Bachmann öffentlich mit, dass sich beide Teams geeinigt hätten. „Wir waren überrascht, dass im Spielbericht stand, dass wir uns geweigert hätten weiterzuspielen, weil es einfach faktisch nicht so gewesen ist.“
Kontakt zwischen den Vereinen, bei denen einige Spieler gemeinsam in die Schule gegangen sind, gab es seitdem kaum. „Das Verhältnis war vor dem Sommer deutlich besser. Wir werden nicht auf die Kemeler zugehen und versuchen das Ganze zu besänftigen. Am Sonntag wollen wir versuchen eine passende Antwort auf dem Platz zu geben“, erklärt Bachmann, der unsportliches Verhalten davon ausklammert.
Auf Kemeler Seite bedauert Patrick Mergner, 2. Vorsitzender des TuS Kemel, den damaligen Zwischenfall: „Das war keine schöne Erinnerung. Wir haben Patrick alles Gute gewünscht, einige Spieler haben ihm ihre Genesungswünsche geschrieben. Für uns ist es jetzt einfach ein normales Spiel.“ Dass die Kommunikation untereinander an jenem Tag nicht ideal lief, räumt er ein: „Vielleicht hätte man klarer kommunizieren müssen – auch vom Schiedsrichter aus. Aber es sollte daraus keine dauerhafte Feindschaft entstehen.“
Zur umstrittenen Szene sagt Mergner: „Unser Kapitän meinte damals wohl: ‚Man kann niemanden dazu zwingen, weiterzuspielen.‘ Dass die Hohensteiner das anders interpretiert haben, ist verständlich und völlig in Ordnung. Aber ich glaube, der Schiedsrichter hat unseren Kapitän genauso verstanden, wie er es gemeint hatte.“ Sein Wunsch für Sonntag: „Wenn die Hohensteiner sagen, sie wollen auf dem Platz antworten, ist das die genau richtige Antwort. Es geht um den Fußball, und so soll es auch bleiben. Am Ende sitzen wir hoffentlich zusammen und lassen die Vergangenheit hinter uns.“
Sportlich betrachtet stehen beide Teams aktuell auf entgegengesetzten Seiten der Tabelle: Der TuS Kemel, Aufsteiger und Überraschungsteam der Saison, belegt nach der Hinrunde Rang zwei. Die SG Hohenstein hingegen kämpft als Schlusslicht um jeden Punkt im Abstiegskampf. Und doch dürfte dieses Rückspiel mehr sein als nur ein Duell um wichtige Zähler – es ist die Chance auf sportliche Wiedergutmachung, auf gegenseitigen Respekt und vielleicht auch auf Versöhnung nach einem Sommer, der beiden benachbarten Vereinen in Erinnerung geblieben ist.