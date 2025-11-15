Nach Abbruchspiel Versöhnungsspiel?

Für Lukas Bachmann aus dem Hohensteiner Spielausschuss war der Vorfall ein Einschnitt – sportlich und menschlich. „Patrick ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Er geht wieder ohne Krücken, aber an Sport ist nicht zu denken“, sagt er rückblickend. Damals hatte Bachmann deutliche Kritik am Verhalten der Kemeler geäußert, dabei bleibt es für ihn auch: „Ich fand es sehr bedauerlich, dass ein Wort gegeben und später offenbar zurückgenommen wurde. Wenn man gleich gesagt hätte, dass wir weiterspielen, dann wären wir dazu bereit gewesen.“