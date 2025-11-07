Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Hier auf der Tribüne des Heinrich-Ritzel-Stadion Michelstadt kam es am 1. Dezember zu den Auseinandersetzungen. – Foto: Herbert Krämer
Nach Abbruch zwischen Michelstadt und Breuberg: Ermittlungen dauern an
Staatsanwaltschaft Darmstadt äußert sich zum aktuellen Stand: Elf Beschuldigte
Knapp ein Jahr nach den heftigen Ausschreitungen bei der Partie zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg in der A-Liga Odenwald dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt an. Während die sportgerichtliche Aufarbeitung nach der gewaltsamen Auseinandersetzung am 1. Dezember 2024 im Michelstädter Heinrich-Ritzel-Stadion bereits abgeschlossen ist, zieht sich die strafrechtliche Aufarbeitung hin. Mehr dazu lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).