Nach Abbruch zwischen Michelstadt und Breuberg: Ermittlungen dauern an

Knapp ein Jahr nach den heftigen Ausschreitungen bei der Partie zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg in der A-Liga Odenwald dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt an. Während die sportgerichtliche Aufarbeitung nach der gewaltsamen Auseinandersetzung am 1. Dezember 2024 im Michelstädter Heinrich-Ritzel-Stadion bereits abgeschlossen ist, zieht sich die strafrechtliche Aufarbeitung hin. Mehr dazu lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).