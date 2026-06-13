Nach Abbruch: Wiederholungsspiel zwischen TSV und CfR im Ticker

Nach dem Abbruch am 34. Spieltag zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links in der Bezirksliga, Gruppe 1, kommt es am Sonntag (14. Juni, 15 Uhr) zum Wiederholungsspiel. Aufgrund der Brisanz für die Tabellensituation und die Vorkomnisse während der ursprünglichen Partie selbst, hat sich FuPa Niederrhein dazu entschieden, euch vor Ort mit einem Liveticker zu versorgen. Das ist die Ausgangslage!
Doch wie kam es überhaupt zum Abbruch? Nach gut 20 gespielten Minuten handelte sich Meerbuschs Trainer Ronny Kockel eine Gelb-Rote Karte ein und wurde vom Schiedsrichter der Sportanlage verwiesen. Diese für einen Platzverweis doch recht unübliche Maßnahme hat dem 50-Jährige ja mal überhaupt nicht gefallen: „Der Schiedsrichter hat mir dann gesagt, ich müsse nicht nur den Innenraum, sondern gleich die Sportanlage verlassen. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das mit Sicherheit nicht tun werde.“
Sein Gegenüber, Panagiotis Liomas, schilderte die Situation der Rheinischen Post folgendermaßen: „Wir haben im ersten Abschnitt einen berechtigten Elfmeter zugesprochen bekommen. Der gegnerische Trainer hat sich darüber beschwert und dann zunächst Gelb-Rot gesehen. Nachdem er der Aufforderung des Schiedsrichters, die Anlage zu verlassen, nicht nachkam, wurde das Spiel zunächst kurz unterbrochen. Danach sind die Unparteiischen in die Kabine gegangen und haben das Spiel nach gut einer weiteren halben Stunde Pause wieder angepfiffen. Der Trainer saß dann aber immer noch hinter dem Tor, woraufhin entschieden wurde, das Spiel abzubrechen“, erklärt der Düsseldorfer Trainer.
Doch die eigentliche Brisanz dieser Partie steckte eigentlich nicht in dieser Situation. Denn ein schneller Blick auf die Tabelle zeigt: Für den TSV Meerbusch geht es um überhaupt nicht nichts, da die Mannschaft schon sicher abgestiegen ist. Ganz anders der CfR Links, der mit drei Punkten Rückstand hinter dem VdS Nievenheim und damit auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Würden die Düsseldorfer in Meerbusch gewinnen, zögen sie mit dem VdS gleich. Den direkten Vergleich würden sie gewinnen, was wiederum bedeutet, dass sie in die Relegation einziehen und weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga hätten. Dort erwartet sie die DJK Arminia Lirich, die durch Verzögerung unnötig auf die Folter gespannt werden.
Die Entscheidung, wer weiter auf den Klassenerhalt hoffen darf, fällt also am kommenden Sonntag (14. Juni, 15 Uhr) in Meerbusch. FuPa Niederrhein ist live vor Ort und hält euch mit einem Ticker auf dem Laufenden.
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