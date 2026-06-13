Nach Abbruch: Wiederholungsspiel zwischen TSV und CfR im Ticker

Wiederholungsspiel zwischen Meerbusch und Links im Ticker – Foto: Christian Haas

Nach dem Abbruch am 34. Spieltag zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links in der Bezirksliga, Gruppe 1, kommt es am Sonntag (14. Juni, 15 Uhr) zum Wiederholungsspiel. Aufgrund der Brisanz für die Tabellensituation und die Vorkomnisse während der ursprünglichen Partie selbst, hat sich FuPa Niederrhein dazu entschieden, euch vor Ort mit einem Liveticker zu versorgen. Das ist die Ausgangslage!

Die Gründe für den Abbruch

Doch wie kam es überhaupt zum Abbruch? Nach gut 20 gespielten Minuten handelte sich Meerbuschs Trainer Ronny Kockel eine Gelb-Rote Karte ein und wurde vom Schiedsrichter der Sportanlage verwiesen. Diese für einen Platzverweis doch recht unübliche Maßnahme hat dem 50-Jährige ja mal überhaupt nicht gefallen: „Der Schiedsrichter hat mir dann gesagt, ich müsse nicht nur den Innenraum, sondern gleich die Sportanlage verlassen. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das mit Sicherheit nicht tun werde.“

Sein Gegenüber, Panagiotis Liomas, schilderte die Situation der Rheinischen Post folgendermaßen: „Wir haben im ersten Abschnitt einen berechtigten Elfmeter zugesprochen bekommen. Der gegnerische Trainer hat sich darüber beschwert und dann zunächst Gelb-Rot gesehen. Nachdem er der Aufforderung des Schiedsrichters, die Anlage zu verlassen, nicht nachkam, wurde das Spiel zunächst kurz unterbrochen. Danach sind die Unparteiischen in die Kabine gegangen und haben das Spiel nach gut einer weiteren halben Stunde Pause wieder angepfiffen. Der Trainer saß dann aber immer noch hinter dem Tor, woraufhin entschieden wurde, das Spiel abzubrechen“, erklärt der Düsseldorfer Trainer.