Nach Abbruch wartet auf den Verbandsligisten der Pokalkracher

Der TSV Oberensingen, Spitzenteam der Verbandsliga Württemberg, hat im dritten Test der laufenden Sommervorbereitung nur eine Halbzeit absolvieren können. Die Partie beim Oberligisten SSV Reutlingen musste am Samstag beim Stand von 0:4 aus Sicht der Gäste aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden. Damit blieb dem TSV nach 45 Minuten keine Möglichkeit mehr, auf den deutlichen Rückstand zu reagieren.
Für Oberensingen war es der nächste anspruchsvolle Vergleich in einer intensiven Vorbereitung. Zum Auftakt hatte der Verbandsligist gegen die TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg mit 0:3 verloren. Unter der Woche folgte dann ein 4:3-Erfolg gegen Landesliga-Vizemeister TSV Köngen. Gegen Reutlingen wartete erneut ein höherklassiger Gegner, der in der ersten Halbzeit sehr effizient auftrat.
Denis Gudzevic brachte den SSV in der 20. Minute mit 1:0 in Führung und legte neun Minuten später seinen zweiten Treffer zum 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Vogler auf 3:0, ehe Marcel Sökler ebenfalls in der 45. Minute das 4:0 erzielte. Danach machte das Wetter eine Fortsetzung unmöglich.
Für den TSV Oberensingen bleibt der Test trotz des Abbruchs ein Teil der Standortbestimmung. Die Mannschaft traf in den ersten Vorbereitungsspielen auf Gegner mit unterschiedlichem Profil und bekommt dadurch früh Hinweise, an welchen Punkten weiter gearbeitet werden muss. Gerade gegen einen Oberligisten wie Reutlingen werden defensive Abläufe, Zweikampfverhalten und Umschaltmomente besonders gefordert.
Viel Zeit bis zum ersten Pflichtspiel bleibt nicht. Bereits am Freitag, 24. Juli, empfängt Oberensingen um 19 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen in der ersten Runde des WFV-Pokals. Danach folgt am Mittwoch, 29. Juli, um 19.15 Uhr noch ein Testspiel gegen den 1. FC Eislingen. Der Start in die Verbandsliga Württemberg ist für Samstag, 15. August, angesetzt. Dann gastiert der TSV um 15.30 Uhr beim FC Rottenburg. Bis dahin gilt es, die bisherigen Eindrücke einzuordnen, Belastung aufzubauen und die Abläufe für den Pflichtspielstart weiter zu stabilisieren.