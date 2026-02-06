Nach Abbruch-Urteil: Das sagt der HFV zu möglicher Regel-Lücke

Beim Duell zwischen Gräselberg und Delkenheim geriet das Sportliche in den Hintergrund. – Foto: RSCP Photo (Archiv, Symbolfoto

Weil Zuschauer einen Spieler mit Affenlauten rassistisch beleidigt haben sollen, wollte der FV Delkenheim ein Zeichen setzen und verließ vorzeitig das Spielfeld - trotz eigener Führung. Das Wiesbadener Kreissportgericht sah die rassistische Diskriminierung als erwiesen an, wertete jedoch das Spiel mit 3:0 Toren und drei Punkten für Gegner Gräselberg. Das Urteil, das am Samstag nach dem Abbruch der Kreisoberliga-Partie zwischen dem SC Gräselberg und dem FV Delkenheim verhängt wurde, hat neben Unzufriedenheit bei beiden Vereinen (wir berichteten) auch bei vielen Amateurfußballern und Außenstehenden für Kopfschütteln gesorgt. Viele fragen sich: Wie kann es sein, dass ein Verein, dessen Zuschauer durch vom Gericht anerkanntes, diskriminierendes Verhalten Einfluss auf eine Partie nehmen, letztlich am grünen Tisch sogar als sportlicher Profiteur hervorgeht? Zumal es bereits vor zwei Jahren einen ähnlichen Fall gab, der fast gleich geurteilt wurde.

Der Wiesbadener Kurier hat sich mit dem Regelwerk auseinandergesetzt und festgestellt: Es gibt mögliche Schwächen in der derzeitigen Strafordnung des Verbands. Die ausführliche Analyse, auch mit Blick auf den Nachbarverband, lest ihr im plus-Artikel. Darin kommen auch der HFV-Vizepräsident Axel Poth sowie ein Wiesbadener Top-Schiri zu Wort.