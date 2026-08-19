Nach Abbruch: Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen im Ticker

TuS Asterlagen kann es diesmal besser machen. – Foto: M.A. Roman

Zum zweiten Mal seit Sonntag treffen die Spvgg Sterkrade-Nord und der TuS Asterlagen am 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5, aufeinander. Nach dem Abbruch soll es diesmal über 90 Minuten zur Sache gehen, gestartet wird wieder bei 0:0. Wie die Partie läuft, könnt ihr im Liveticker verfolgen.

Gespielt wird bei den Nordlern ab 19.30 Uhr - hier geht es zum Liveticker, der Spielbericht folgt im Anschluss.

Sterkrade-Nord führte zur Pause mit 3:0 gegen Asterlagen, dann fand die Partie abrupt ihr Ende in der Halbzeitpause. Was passiert ist und wieso die Partie wiederholt wird, lest ihr an dieser Stelle .

Fortuna Bottrop stürmt an die Spitze

Den höchsten Sieg feierte Fortuna Bottrop beim 18:1 gegen den arg dezimierten VfL Repelen. Überragend war Lennart Jablonski, der sieben Tore erzielte, während Niklas Wenderdel dreimal und Lennart Dickmann doppelt trafen. Ebenfalls deutlich wurde es beim SuS 21 Oberhausen an der Schleuse, wo SV Genc Osman Duisburg mit 9:2 gewann. Siegfried Kalonda, Can Funke und Emre Onur trafen jeweils doppelt, zudem parierte Jann Singh einen Foulelfmeter.

Spektakel gab es auch bei Schwarz-Weiß Alstaden: Die Gastgeber führten gegen VfB Homberg II schon 2:0 und später 3:2, mussten sich aber noch 3:4 geschlagen geben. Maurice Laroche drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Der SC 1920 Oberhausen startete mit einem 4:1 gegen Sportfreunde Hamborn 07, wobei Yusuf Allouche dreimal traf. Der Duisburger SV 1900 setzte sich gegen den FC Neukirchen-Vluyn ebenfalls 4:1 durch.

Dramatisch wurde es beim Landesliga-Absteiger Rhenania Bottrop, der gegen SpVgg Sterkrade 06 einen 0:2-Rückstand noch zum 2:2 machte. Simon Palmen rettete in der Nachspielzeit einen Punkt. Rhenania Hamborn schlug Dostlukspor Bottrop klar mit 4:0, während FSV Duisburg beim GSV Moers spät aus einem Rückstand noch ein 2:1 machte. Abgeschlossen ist der Spieltag erst am Mittwochabend.