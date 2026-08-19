Nach Abbruch: Sterkrade-Nord gewinnt Neuansetzung gegen Asterlagen Im ersten Anlauf hatte Spvgg Sterkrade-Nord gegen TuS Asterlagen bereits 3:0 geführt, dann musste die Partie der Bezirksliga 5 wegen einer Schiedsrichterverletzung abgebrochen werden. In der Neuansetzung bestätigten Justin Beckmann und Paul Overhoff den guten Eindruck des Heimteams. von André Nückel · Heute, 21:37 Uhr · 0 Leser

TuS Asterlagen kann es diesmal besser machen. – Foto: M.A. Roman

Die Spvgg Sterkrade-Nord hat die Neuansetzung gegen TuS Asterlagen gewonnen und den bitteren Abbruch aus dem ersten Versuch sportlich sauber beantwortet. Am Sonntag hatte der frühere Oberligist bereits zur Pause mit 3:0 geführt, ehe die Partie der Bezirksliga 5 nicht fortgesetzt werden konnte, weil sich der Schiedsrichter verletzt hatte. Der komfortable Vorsprung war damit weg, am Mittwoch musste Sterkrade-Nord wieder bei null beginnen.

Das gelang dem Heimteam zwar nicht ganz so furios wie beim ersten Anlauf, dafür aber mit zunehmender Spieldauer erfolgreich. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Justin Beckmann Sterkrade-Nord nach 62 Minuten mit 1:0 in Führung., Paul Overhoff legte in der Schlussphase nach und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung (78.). Damit holte Sterkrade-Nord doch noch die drei Punkte, die beim abgebrochenen Spiel schon greifbar gewesen waren. Für Asterlagen blieb auch der zweite Versuch ohne eigenen Treffer. Die Mannschaft von Gökhan Ünlü hatte nach dem Neustart zwar die Chance, den ersten misslungenen Auftritt zu korrigieren, musste sich am Ende aber erneut geschlagen geben. Sterkrade-Nord nahm dagegen den verdienten Auftaktsieg mit und geht nun mit Rückenwind in das nächste Spiel beim VfB Homberg II. Asterlagen empfängt den Duisburger SV.