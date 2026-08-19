Nach Abbruch: Sterkrade-Nord gewinnt Neuansetzung gegen Asterlagen

Die Spvgg Sterkrade-Nord hat die Neuansetzung gegen TuS Asterlagen gewonnen und den bitteren Abbruch aus dem ersten Versuch sportlich sauber beantwortet. Am Sonntag hatte der frühere Oberligist bereits zur Pause mit 3:0 geführt, ehe die Partie der Bezirksliga 5 nicht fortgesetzt werden konnte, weil sich der Schiedsrichter verletzt hatte. Der komfortable Vorsprung war damit weg, am Mittwoch musste Sterkrade-Nord wieder bei null beginnen.
Das gelang dem Heimteam zwar nicht ganz so furios wie beim ersten Anlauf, dafür aber mit zunehmender Spieldauer erfolgreich. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Justin Beckmann Sterkrade-Nord nach 62 Minuten mit 1:0 in Führung., Paul Overhoff legte in der Schlussphase nach und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung (78.). Damit holte Sterkrade-Nord doch noch die drei Punkte, die beim abgebrochenen Spiel schon greifbar gewesen waren.
Für Asterlagen blieb auch der zweite Versuch ohne eigenen Treffer. Die Mannschaft von Gökhan Ünlü hatte nach dem Neustart zwar die Chance, den ersten misslungenen Auftritt zu korrigieren, musste sich am Ende aber erneut geschlagen geben. Sterkrade-Nord nahm dagegen den verdienten Auftaktsieg mit und geht nun mit Rückenwind in das nächste Spiel beim VfB Homberg II. Asterlagen empfängt den Duisburger SV.
Den höchsten Sieg feierte Fortuna Bottrop beim 18:1 gegen den arg dezimierten VfL Repelen. Überragend war Lennart Jablonski, der sieben Tore erzielte, während Niklas Wenderdel dreimal und Lennart Dickmann doppelt trafen. Ebenfalls deutlich wurde es beim SuS 21 Oberhausen an der Schleuse, wo SV Genc Osman Duisburg mit 9:2 gewann. Siegfried Kalonda, Can Funke und Emre Onur trafen jeweils doppelt, zudem parierte Jann Singh einen Foulelfmeter.
Spektakel gab es auch bei Schwarz-Weiß Alstaden: Die Gastgeber führten gegen VfB Homberg II schon 2:0 und später 3:2, mussten sich aber noch 3:4 geschlagen geben. Maurice Laroche drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Der SC 1920 Oberhausen startete mit einem 4:1 gegen Sportfreunde Hamborn 07, wobei Yusuf Allouche dreimal traf. Der Duisburger SV 1900 setzte sich gegen den FC Neukirchen-Vluyn ebenfalls 4:1 durch.
Dramatisch wurde es beim Landesliga-Absteiger Rhenania Bottrop, der gegen SpVgg Sterkrade 06 einen 0:2-Rückstand noch zum 2:2 machte. Simon Palmen rettete in der Nachspielzeit einen Punkt. Rhenania Hamborn schlug Dostlukspor Bottrop klar mit 4:0, während FSV Duisburg beim GSV Moers spät aus einem Rückstand noch ein 2:1 machte. Abgeschlossen ist der Spieltag erst am Mittwochabend.