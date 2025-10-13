Nach Abbruch: Roter Stern gegen DJK Flörsheim wird neu angesetzt

Main-Taunus. Das im September abgebrochene B-Liga-Spiel zwischen Roter Stern Hofheim und der DJK Flörsheim wird neu ausgetragen. Die Partie war damals nach rund 30 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, nachdem ein Zuschauer aus dem Hofheimer Lager das Spielfeld betreten und einen Flörsheimer Spieler attackiert hatte.

Daraufhin kam es zu einem Tumult, der Schiedsrichter brach das Spiel ab. Wie Kreisfußballwart Karlheinz Reichert nun bestätigt, hat das Kreissportgericht entschieden, die Begegnung neu anzusetzen. Das Wiederholungsspiel findet am 21. November statt. "Nach dem Verhalten der Beteiligten hat sich das Sportgericht zu einer Neuansetzung entschieden", bestätigt auch B-Liga-Klassenleiter Turan Kaymakci. Die Person, die den Spieler attackiert hat, soll ein Hofheimer Spieler gewesen sein, der "an diesem Tag jedoch nur Zuschauer war". Somit soll dieser vom Sportgericht als "externe Person" eingestuft worden sein, wird als Spieler dennoch für acht Spiele gesperrt, erklärt Kaymakci und schiebt nach: "Unter diesen Umständen wurde die Entscheidung getroffen, das Spiel zu wiederholen".