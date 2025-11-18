Nach Abbruch in Saulheim: Sprendlingen plant Spiel-Boykott

Saulheim. Es stand 3:1 für Gastgeber TSV Saulheim, als der Schiedsrichter die Partie gegen den FC Sprendlingen in der C-Klasse Mainz-Bingen Mitte abbrach. Was war passiert? Laut Saulheim habe sich die Gäste-Elf geweigert, das „Stopp-Konzept“ anzuwenden. Sprendlingen dementiert das in einer Stellungnahme des Vorstands und plant drastische Konsequenzen, will zukünftig nicht mehr gegen Saulheim spielen.

Was beide Seiten zu dem Vorfall sagen und wie das Urteil lautet, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.