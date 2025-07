Nach Abbruch im Testspiel: Zwei Teams starten mit Minuspunkten

Wiesbaden. Die Saison hat noch nicht einmal begonnen und dennoch steht bereits fest, dass sie der SV Blauer Club und der SV Hajduk II mit einem Handicap beginnen werden. Beiden Teams werden nämlich drei Punkte abgezogen. Der SV Blauer Club startet also die kommende Saison in der Kreisliga D mit minus drei Punkten, gleiches gilt für das kroatische Team in der Kreisliga C. Grund dafür ist ein Urteil des Kreissportgerichts Wiesbaden, nachdem ein Freundschaftsspiel der beiden Teams am 13. Juli in der 88. Minute abgebrochen worden war.