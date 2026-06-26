Nach Abbruch im Pokalfinale: Letzter Westfalenpokal-Teilnehmer fix

Es war das schlechtmöglichste Ende, das ein Pokalfinale hätte nehmen können, als am 4. Juni das Hochsauerland-Kreispokalendspiel zwischen Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg und Bezirksligist SV Brilon in der 80. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen wurde. Der Grund: Schiedsrichter Nikolai Mester war von einem Schmallenberger Spieler körperlich angegangen worden und entschied schließlich, die Partie in Medebach-Oberschledorn nicht fortzusetzen.
Am gestrigen Donnerstagabend (26. Juni) wurden die Vorfälle vor dem Kreissportgericht Brilon verhandelt. Drei Aspekte waren Thema: die Wertung des abgebrochenen Spiels, das Verfahren gegen den Schmallenberger Spieler und das Verfahren gegen seinen Verein, dem der Abbruch zu Last gelegt wurde.
Das Wichtigste vorab: Das Kreispokalfinale wurde am „grünen Tisch“ erwartungsgemäß mit 2:0 für den SV Brilon gewertet. Damit qualifizieren sich die Briloner für den Westfalenpokal und treffen dort in der 1. Runde auf Landesliga-Aufsteiger SG Massen, der schon im Vorfeld mit Brilon als Gegner gerechnet hatte. Der Wettbewerb war am 15. Juni ausgelost worden, einzig der Platz des Gewinners des HSK-Kreispokals war noch offen. Diese Entscheidung des Kreissportgerichts ist rechtskräftig. Die nachträgliche Siegerehrung soll am Staffeltag am 24. Juli erfolgen.
Der Spieler, der Schiedsrichter Mester nach dem Elfmeterpfiff am 4. Juni angegangen war, dafür die rote Karte kassiert und ihn in Folge dessen geschubst hatte, hat eine Sperre von zwölf Monaten erhalten. Nach der Hälfte der Zeit wird die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Zudem muss er bis dahin zwei Teilnahmen an FLVW-Schiedsrichter-Belehrungen vorweisen können. Damit ist der Spieler mit einem blauen Auge davon gekommen. In den WDFV-Statuten kann der tätliche Angriff auf Schiedsrichter mit einer Sperre von ein bis acht Jahren bestraft werden. Mildernd wirkte auf das Urteil, dass der Spieler bislang nicht negativ in Erscheinung getreten war, Reue zeigte und der Schiedsrichter nicht verletzt wurde.
„Die Emotionen sind übergekocht. Das darf nicht passieren. Den Fehler habe ich sofort eingesehen. So etwas geht absolut nicht und darf nicht geduldet werden“, erklärte der Spieler vor Gericht, wie „match-day.de“ ihn zitiert. Angesichts der Bedeutung des Spiels seien ihm nach dem Elfmeterpfiff „die Sicherungen durchgebrannt“. Noch vor Ort habe er sich beim Schiedsrichter Mester entschuldigen wollen, doch die folgte erst vor Gericht.
Der SV Schmallenberg/Fredeburg erhielt eine Geldstrafe von 400 Euro, zuzüglich zu den Verfahrenskosten. Auch hier kommt der Verein glimpflich davon. Dafür hatten sich Schiedsrichter Mester, Pokalspielleiter Rüdiger Sürig und der SV Brilon eingesetzt. Dem Verein sei mit dem Vorfall und dessen Folgen schon ausreichend geschadet worden, so das Kreissportgericht.
„So eine Aktion habe ich in 15 Jahren als Schiedsrichter noch nicht erlebt“, sagte der 28-jährige Mester dem Portal, der Spiele bis zur Westfalenliga leitet. Gedanken an ein Karriereende habe er nicht gehabt, beschäftigt habe ihn der Vorfall dennoch. Nur zwei Tage später musste Mester erneut auf den Platz und pfiff das Entscheidungsspiel zur Bezirksliga zwischen der SG Herdringen/Müschede und dem SV Affeln (3:0), das komplett fair über die Bühne ging.