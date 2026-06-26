Nach Abbruch im Pokalfinale: Letzter Westfalenpokal-Teilnehmer fix Die Entscheidung musste am „grünen Tisch“ getroffen werden. von red · Heute, 18:37 Uhr · 0 Leser

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Es war das schlechtmöglichste Ende, das ein Pokalfinale hätte nehmen können, als am 4. Juni das Hochsauerland-Kreispokalendspiel zwischen Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg und Bezirksligist SV Brilon in der 80. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen wurde. Der Grund: Schiedsrichter Nikolai Mester war von einem Schmallenberger Spieler körperlich angegangen worden und entschied schließlich, die Partie in Medebach-Oberschledorn nicht fortzusetzen.

Am gestrigen Donnerstagabend (26. Juni) wurden die Vorfälle vor dem Kreissportgericht Brilon verhandelt. Drei Aspekte waren Thema: die Wertung des abgebrochenen Spiels, das Verfahren gegen den Schmallenberger Spieler und das Verfahren gegen seinen Verein, dem der Abbruch zu Last gelegt wurde. Das Wichtigste vorab: Das Kreispokalfinale wurde am „grünen Tisch“ erwartungsgemäß mit 2:0 für den SV Brilon gewertet. Damit qualifizieren sich die Briloner für den Westfalenpokal und treffen dort in der 1. Runde auf Landesliga-Aufsteiger SG Massen, der schon im Vorfeld mit Brilon als Gegner gerechnet hatte. Der Wettbewerb war am 15. Juni ausgelost worden, einzig der Platz des Gewinners des HSK-Kreispokals war noch offen. Diese Entscheidung des Kreissportgerichts ist rechtskräftig. Die nachträgliche Siegerehrung soll am Staffeltag am 24. Juli erfolgen.

>>> alle Erstrunden-Partien des Westfalenpokals 2026/27 Der Spieler, der Schiedsrichter Mester nach dem Elfmeterpfiff am 4. Juni angegangen war, dafür die rote Karte kassiert und ihn in Folge dessen geschubst hatte, hat eine Sperre von zwölf Monaten erhalten. Nach der Hälfte der Zeit wird die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Zudem muss er bis dahin zwei Teilnahmen an FLVW-Schiedsrichter-Belehrungen vorweisen können. Damit ist der Spieler mit einem blauen Auge davon gekommen. In den WDFV-Statuten kann der tätliche Angriff auf Schiedsrichter mit einer Sperre von ein bis acht Jahren bestraft werden. Mildernd wirkte auf das Urteil, dass der Spieler bislang nicht negativ in Erscheinung getreten war, Reue zeigte und der Schiedsrichter nicht verletzt wurde. „Die Emotionen sind übergekocht. Das darf nicht passieren. Den Fehler habe ich sofort eingesehen. So etwas geht absolut nicht und darf nicht geduldet werden“, erklärte der Spieler vor Gericht, wie „match-day.de“ ihn zitiert. Angesichts der Bedeutung des Spiels seien ihm nach dem Elfmeterpfiff „die Sicherungen durchgebrannt“. Noch vor Ort habe er sich beim Schiedsrichter Mester entschuldigen wollen, doch die folgte erst vor Gericht.