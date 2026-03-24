Nach Abbruch im November: Urteil kommt wohl am Mittwoch Delkenheim und Gräselberg warten seit Wochen auf die Zustellung des Urteils nach dem abgebrochenen Kreisoberliga-Spiel von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fast zwei Monate nach Urteilsverkündung können der FV Delkenheim und der SC Gräselberg nun voraussichtlich ab Mittwoch Berufung einlegen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Der Spielbetrieb in der Kreisoberliga Wiesbaden ist seit Wochen wieder im Gange, die Delkenheimer Trainer- und Transferplanungen für den Sommer laufen bereits und jüngst sorgte ein Polizeieinsatz für Schlagzeilen rund um den SC Gräselberg. Parallel dazu schwelt im Hintergrund weiterhin die Unsicherheit, wie es nun mit der Wertung der abgebrochenen Partie zwischen dem SCG und dem FVD aus dem November weitergeht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nach mündlicher Verhandlung hatte das Wiesbadener Kreissportgericht entschieden, die Partie sportlich für die Gräselberger zu werten, die zum Zeitpunkt des Abbruchs 0:1 zurücklagen. Weil das Sportgericht aber zu dem Entschluss kam, dass es rassistische Beleidigungen gegeben haben soll, bekam der SC eine Geldstrafe aufgebrummt. Beide Vereine waren mit dem Urteil nicht zufrieden und hatten angekündigt, Berufung einlegen zu wollen. Doch sie konnten es bis dato nicht tun, weil es bei ihnen noch nicht schriftlich eingegangen war. Seit fast zwei Monaten warten die Clubs auf die Zustellung des Urteils. Das dürfte sich nun ändern. Denn am Mittwoch soll das Urteil beiden Vereinen voraussichtlich zugestellt werden, wie Axel Poth, Vizepräsident des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Mündliches Berufungsverfahren braucht "bedeutend mehr Zeit" Rechtskräftig ist das Urteil allerdings nicht, denn Delkenheim und Gräselberg können und wollen Berufung einlegen. Bei einer Berufung würde das Verbandsgericht des HFV darüber befinden, in der Regel im schriftlichen Verfahren. Sieht das Gericht eine mündliche Verhandlung als notwendig an, würde dies "bedeutend mehr Zeit in Anspruch nehmen", wie Verbands-Vize Poth mitteilt. Dementsprechend sei auch noch unklar, wann am Ende eine endgültige Entscheidung hinsichtlich der Spielwertung und Bestrafung besteht.

Warum sich die Urteils-Zustellung hinzögert Vorfall im November, Verhandlung im Februar, Urteils-Zustellung Ende März: Dass sich die juristische Aufarbeitung bereits lange hinzieht, hat auch der Verband erkannt: "Häufig passiert das vor dem Hintergrund, dass diese Urteile von ehrenamtlich Mitarbeitenden des HFV getroffen und ausgearbeitet werden. Dabei kann es selbstverständlich vorkommen, dass berufliche oder wichtige private Gründe einer schnellen Urteilsfindung im Wege stehen. Wir bitten dies im Namen unserer zahlreichen fleißigen Ehrenamtlichen, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind, zu entschuldigen", teilt HFV-Vize Poth, der bei Partien beider Vereine vor einigen Wochen vor Ort war, mit.