Nach Abbruch: Ex-Vorsitzender des SV Italia räumt Schuld ein

Wiesbaden. Abbruch beim Stand von 12:0 – in der Kreisliga D Wiesbaden fand ein Spiel ein abruptes Ende. In der Begegnung zwischen Hellas Schierstein II und dem SV Italia Wiesbaden II stand es bereits 12:0 für die Gastgeber, als die Partie in der 76. Minute abgebrochen wurde. Grund war mutmaßlich das Verhalten des Gäste-Coachs.

Im Mittelpunkt stand der ehemalige Italia-Vorsitzende Roberto Barbuto, Trainer der zweiten Mannschaft des SV Italia Wiesbaden. Schon zuvor soll er seine Unzufriedenheit mit mehreren Entscheidungen des Schiedsrichters lautstark geäußert und dafür die Gelbe Karte gesehen haben. Seine Kritik soll sich bis zu beleidigenden Äußerungen gesteigert haben, woraufhin er „Gelb-Rot“ erhielt. Da Barbuto den Platz zunächst nicht verlassen haben soll und sich weitere Spieler und Betreuer einmischten, sah sich der Schiedsrichter offenbar gezwungen, die Partie abzubrechen. Im Nachgang räumte Barbuto sein Fehlverhalten ein

