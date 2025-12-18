 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Nach Abbruch: Dersim gegen Viktoria Mitte wird heute wiederholt

11. Spieltag der Bezirksliga St. 1 im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 soll am Donnerstagabend vervollständigt werden.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
19:30live

Das Spiel zwischen dem BSV Dersim und Viktoria Mitte wurde am 23. November zur Pause abgebrochen. Schiedsrichter Lukasz Oleszkiewicz sah sich angesichts der Platzverhältnisse und der damit verbundenen erhöhten Verletzungsgefahr zu diesem Schritt gezwungen. Dersim führte zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0. Nun soll die Partie am heutigen Donnerstagabend wiederholt werden.

---

So., 23.11.2025, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
3
0
Abpfiff

Tabellenführer Stern 1900 II hat sich auch gegen Schöneberg II keine Blöße gegeben und den Platz an der Sonne erfolgreich verteidigt. An der Kreuznacher Straße brachte Yannick Woithe die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang legten Can Kilian Cakin und Torjäger Salvatore Mancusi innerhalb weniger Sekunden zwei Treffer nach und machten den Deckel drauf.

---

So., 23.11.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
0
4
Abpfiff

Nach dem knappen 2:3 gegen Johannisthal II vor der Pokal-Pause hat es Spandau 06 auch gegen Sperber Neukölln erneut nicht für die ersten Punkte der Saison gereicht. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Gäste in Führung. Lange blieb es knapp, doch in den letzten 20 Minuten schraubte Sperber das Ergebnis in die Höhe.

---

So., 23.11.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
9
0
Abpfiff

Blau-Gelb befindet sich weiter im freien Fall. Nach starken Saisonstart verlieren die Weißenseer nicht nur erneut, sie kommen in Spandau sogar ordentlich unter die Räder. Blau-Weiss ging früh durch Sven Rehfeld in Führung, der Mitte der ersten Halbzeit gleich zwei weitere Treffer erzielte. Noch vor der Pause erhöhte Spandau auf 5:0, die Partie war gelaufen. Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Hausherren weiter torgeil, schossen Blau-Gelb schließlich mit 9:0 ab.

---

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
4
2
Abpfiff

Lichtenberg 47 II konnte sich im Heimspiel gegen Rotation Prenzlauer Berg ordentlich Luft nach unten verschaffen. Dabei gingen die Gäste zunächst in den Anfangsminuten in Führung, doch Lichtenberg drehte das Spiel. In einer wilden Schlussphase glich Rotation zunächst aus, doch Egzon Klinaku und Luca-Maximilian Wilke schossen 47 in der 86. und der 88. Minute zum Dreier.

---

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
2
2
Abpfiff

Blankenburg und Johannisthal II stecken tief im Tabellenkeller. Im direkten Duell verpassen es beide nun, den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen und teilten die Punkte. Dabei dürfte sich das 2:2 für beide völlig unterschiedlich anfühlen. Denn Blankenburg führte nach Treffern von Mick Schulz und Thierno Boubacar Gueye zur Pause 2:0, doch Jothal schlug um die Stundenmarke per Doppelschlag zurück und sicherte sich immerhin noch einen Zähler.

---

So., 23.11.2025, 16:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
0
2
§ Urteil

Nach der überraschenden Niederlage gegen Rotation hat sich Südring Amed im Topspiel gegen den Lichtenrader BC mit einem echten Ausrufezeichen zurückgemeldet. Pardis Fardjad-Azad und Jamal Ghazaleh per Doppelpack machten schon vor der Pause klar, wer die Punkte an diesem Sonntagnachmittag einfahren sollte. Kurz vor Schluss traf der Top-Torjäger der Liga Nimer El-Rayan zum 4:0-Endstand.

---

Mi., 26.11.2025, 19:30 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
4
2
Abpfiff

Im Nachholspiel konnte Sport-Union dem Spitzenteam Anadoluspor am Mittwochabend ein Bein stellen. Schon früh gingen die Hausherren in Führung, legten nach der Pause zwei Tore nach. Anadoluspor verkürzte zwar in der 70. Minute, doch Sport-Union schlug quasi im Gegenzug erneut zu, stellte den 3-Tore-Vorsprung wieder her und zog die Partie letztlich.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 018.12.2025, 10:00 Uhr
serAutor