Nach 8:0-Sieg gegen Kappel! Grenchen ist Meister und steigt auf

Der Kampf um den Ball – Foto: Nevio Amgwerd

Nach dem freien Pfingstwochenende bot sich dem FC Grenchen heute die Chance mit einem Sieg die bisher starke Saison definitiv als Meister der 2. Liga SOFV zu krönen.

Im Spiel angekommen dauerte es 4 Minuten bis Agushi die Flanke auf Schrittwieser schlug, dieser nahm den Ball an und traf früh zur Führung. Dieser Schrittwieser köpfte den Ball 7 Minuten später über Perren und sicherte sich früh seinen Doppelpack. Die Qualität und Effizienz der Grenchner war überragend, doch dass es nach 20 Minuten bereits 5-0 stand hätte vorher wohl doch niemand geglaubt. In der 27. Minute kam Wyser dem Ehrentreffer nahe, doch sein Distanzschuss zog knapp über das Tor von Bähler im FCG-Kasten. Bis zur Pause gab es weiterhin viele Offensivaktionen, jedoch keine Treffer mehr zu bejubeln.

In der Pause wechselte Ceccon vierfach und so brauchte es ein paar Minuten, um offensiv wieder ähnlich präsent sein zu können. Die Uhrenstädter waren weiterhin in allen Faktoren die überlegene Mannschaft, da halfen auch die beiden roten Karten der Gäste nach 61 und 65 Minuten nicht. In der 70. Minute traf Mbemba vom Punkt schon zum 7-0. Nach 3 Aluminiumtreffern sorgte Noel Rüegg in der 90. Minute für den Schlusspunkt.

Nach dem 8-0 Heimsieg über Kappel feiern die Grenchner den Meistertitel und Aufstieg in die 2. Liga Interregional.