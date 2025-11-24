Nach 8 Jahren: Alikaj zieht die Reißleine beim FC Kosova

„Ja, nach acht Jahren als Trainer des FC Kosova werden die letzten zwei Spiele dieses Jahres auch meine letzten Spiele als Trainer der Mannschaft sein“, bestätigt Enkel Alikaj im Gespräch mit FuPa. Eine sportlich desaströse Herbstrunde veranlasste den 43-Jährigen dazu, die Reißleine zu ziehen. Konkret: „Die Gründe hängen mit den Ergebnissen, den Schwierigkeiten beim Aufbau einer konkurrenzfähigen Mannschaft für die Landesliga sowie mit der Übernahme der Verantwortung für das Scheitern in diesem Jahr zusammen – als eine der Hauptpersonen, die die gewünschten Resultate hätten erreichen sollen. All dies hat zu dieser Entscheidung geführt.“ Dem albanischen Ex-Profi merkt man an, dass ihm die Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist: „Ich entschuldige mich bei allen, die zum Erfolg des FC Kosova beigetragen haben und von uns Erfolge erwartet haben, und danke ihnen von Herzen. Ich danke auch den Spielern, die Teil des Vereins waren und denen, die es derzeit sind, und hoffe, dass die Mannschaft weiterhin in der Landesliga bleibt. Ich wünsche ihr von Herzen nur Erfolg“, sagt Alikaj abschließend.



Nach vielen Jahren als Profifußballer in Albanien zog es Enkel Alikaj im Jahr 2017 nach Regensburg. Beim FC Kosova fand er seine neue sportliche Heimat. In der ersten gemeinsamen Saison gelang prompt der Aufstieg in die Bezirksliga. Dort angekommen, übernahm Alikaj die Mannschaft als Spielertrainer. Letztes Jahr feierte der 2007 gegründete Verein als Meister der Bezirksliga Süd den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Nach einem ordentlichen zwölften Platz in der Premierensaison, bringt Kosova in der laufenden Runde keinen Fuß auf den Boden. Aufgrund dessen stand Alikaj, der seine Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, selbst nochmal auf dem Platz in den vergangenen Wochen. Bitter: Im Spiel gegen Roding zog sich der technisch so begnadete Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss zu.



Trotz des anhaltenden Negativtrends gab es zu keinem Zeitpunkt eine Trainerdiskussion am Weinweg. Die Verantwortlichen hätten gern mit Alikaj weitergemacht, bedauern dessen Entscheidung: „Keli stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Er ist Teil des FC Kosova, Teil des Erfolgs der vergangenen Jahre. Wir bedauern es zutiefst, dass er uns verlässt. Letztendlich ist es seine Entscheidung, daran können wir nichts ändern. Wir trennen uns auf keinen Fall im Schlechten. Für Keli steht im Verein die Tür immer offen“, sagt Lum Gashi, der sportliche Leiter des Landesliga-Letzten. Die sportliche Misere „liegt nicht am Trainer“, nichtsdestotrotz sei es „vielleicht gut, frischen Wind reinzubekommen“. Wie geht es nach der Winterpause weiter? Dazu Gashi: „Grundsätzlich haben wir natürlich genug Zeit, uns nach einem neuen Trainer umzusehen. Gespräche werden stattfinden. In jedem Fall suchen wir einen externen Trainer und keine interne Lösung.“



Kurzfristig soll der Negativtrend in der Landesliga Mitte gestoppt werden. Dazu bieten sich vor der Winterpause noch zwei Möglichkeiten – in den Nachholspielen gegen den FC Dingolfing (Dienstag, 19 Uhr) und den SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Sonntag). Beide Partien werden auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg ausgetragen. Am kommenden Sonntagabend dann endet das Engagement von Enkel Alikaj beim FC Kosova – nach insgesamt achteinhalb Jahren, davon siebeneinhalb als Cheftrainer.