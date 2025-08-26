Nach 70 Minuten geht Rhenania in Bilk die Luft aus

Durch den Doppelschlag von Torjäger Marco Meyer, der selbst eine „halbe Chance“ zu verwerten versteht (13.) und Hendrik Schnittert (19.) lagen die Düsseldorfer vorne. Die Gäste indes scheiterten nicht nur in dieser Phase durch Tobias Schössler (11.) und Wally Papadopoulos (16.) am starken Bilker Schlussmann Timo Utecht, der später auch noch den Schuss von Oliver Krizanovic parierte. Selbst die klarste Einschussmöglichkeit, einen an Schössler verursachten Foulelfmeter (34.), vergaben die Hochdahler. David Szewczyk fand in Utecht seinen Meister und setzte auch den Nachschuss neben das Tor. Der Anschlusstreffer lag also mehr als einmal in der Luft, aber die Rhenanen standen sich dabei selbst im Weg. Oder scheiterten, wie auch der aufgerückte Abwehrchef Qlirim Krasniqi mit einem Flugkopfball (39.) an Utecht.

„Wir haben dem Favoriten tatsächlich bis 20 Minuten vor dem Abpfiff Paroli geboten. Erst zum Ende ging die Ordnung etwas verloren, der Gegner machte Druck und nutzte seine Torchancen konsequent. Bei allem Respekt vor Sparta, aber die Niederlage fiel um zwei Tore zu hoch aus“, bilanzierte Burek nachdem Schnittert (71.), Alon Abelski (73. – Foulelfmeter), Robin Müller (85.) und Meyer (90.) das halbe Dutzend voll machten und Feyzullah Demirkol per Foulelfmeter zwischenzeitlich auf 1:5 „verkürzte“.