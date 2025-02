Nach 7 Jahren: Kapitel Bad Kötzting endet für Martin Vesenjak

Martin Vesenjak ist nur noch bis Mai Mannschaftskapitän des 1. FC Bad Kötzting in der Landesliga Mitte. Die Wege werden sich am Saisonende trennen, der auslaufende Vertrag mit dem 34-jährigen Innenverteidiger wird nicht verlängert. Gegenüber FuPa spricht der Wahl-Neunburger über den bevorstehenden Abschied, seine Zeit am Roten Steg und seine persönliche Zukunft.

„Fußball war immer mein Leben. Es waren viele Emotionen, schöne Erlebnisse und Menschen, die ich lieb gewonnen habe, dabei. Vor allem die Zeit in Bad Kötzting hat mir nochmals gezeigt, was Fußball mit einem Menschen machen kann. Ich bin dankbar für die Zeit, hatte auch zuvor beim ASV Cham eine schöne Zeit. Generell habe ich die Region und den Bayerwald lieb gewonnen“, schwingt eine große Portion Wehmut bei Vesenjak mit.



Für die Trennung von den Badstädtern gibt es sowohl sportliche als auch private Gründe. „Die sportliche Leitung und ich haben uns Ende Januar zusammengesetzt. Da habe ich rausgehört, dass nächste Saison nicht mehr mit mir geplant wird und man sich auf meiner Position verjüngen möchte. Prinzipiell ist das legitim, auch wenn ich im ersten Moment schon enttäuscht war. Ich habe, seitdem ich da war, für den Verein gelebt, weshalb der Abschied schwerfällt“, berichtet der Routinier, der aber direkt klargestellt: „Es gibt kein böses Blut.“ Weiterer Aspekt: „Ich werde im Sommer 35 und meine Prioritäten ändern sich dahingehend, dass ich mit meiner Frau einen kleinen Sohn bekommen habe. Natürlich wird es dann schwerer, Fußball auf diesem Niveau zu bewerkstelligen. Letztlich ist es der Lauf des Lebens, dass man irgendwann Abschied nehmen muss“, sagt Vesenjak, der mit seiner Familie in Neunburg vorm Wald lebt.



Im Sommer 2018 wechselte Martin Vesenjak vom ASV Cham zum 1. FC Bad Kötzting, für den er bislang 126 Spiele in der Landesliga Mitte bestritt. Längst gehört er am Roten Steg zum Inventar. Für die restliche Zeit hat der sympathische Innenverteidiger noch ein klares Ziel: „Ich bin während meiner Laufbahn nicht ein Mal abgestiegen. Das möchte ich auch in meiner letzten Saison bei Bad Kötzting nicht erleben. Wir alle wünschen uns, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“ Seine eigene fußballerische Zukunft hält sich Vesenjak offen: „Das lasse ich auf mich zukommen. Ob ich weiterhin im Verbandsbereich, unterklassig oder gar nicht mehr spiele, ist offen. Es gilt die beste Lösung für mich und meine Familie zu finden.“ Druck macht er sich nicht. „Ich muss mir in dem Alter nichts mehr beweisen“, schmunzelt der 34-Jährige.