Nach 7 Jahren: Coach Hingerl verlässt Bruck

Der neue Abteilungsleiter Jörg Faltermeier würdigte den scheidenden Fußballlehrer Hingerl als einen akribisch arbeitenden und hochambitionierten Trainer, bei dem aber auch die menschliche Beziehung zu seinen Spielern, Funktionären und Fans über all die Jahre hinweg immer einen hohen Stellenwert eingenommen hat.



Alfred Hingerl kam als Spieler vom TB 03 Roding in der Saison 2018/19 zur SpVgg Bruck, wo er gleichermaßen seine ersten Schritte im Trainergeschäft absolvierte. In Hingerls siebenjähriger Amtszeit konnte man die Kreisklassenzugehörigkeit wahren, wobei dies – vor allem geprägt durch die Zeiten der Coronapandemie – nicht immer ein leichtes Unterfangen gewesen ist. Doch die Kreativität des Trainers ermöglichte es seinen Schützlingen, via Online-Training und Lauf-Challenges zumindest auch während dieser für alle herausfordernden Zeit den sportlichen Geist einigermaßen aufrecht erhalten zu können.



In der Saison 2023/24 fusionierten die SpVgg Bruck und der SV Alten- und Neuenschwand zu einer Spielgemeinschaft, wobei Hingerl hierbei sein Traineramt erfolgreich weiterführte und am Ende der ersten Saison konnte das Team um den Aufstieg in die Kreisliga kämpfen. Dieses Ziel wurde am Ende der regulären Spielzeit mit Tabellenplatz 3 und der damit verbundenen Qualifikation zur Relegation nur knapp verfehlt.



Hingerl übergibt nun eine intakte Mannschaft mit sportlichem Potenzial, die sich auch in der kommenden Spielzeit ambitionierte Ziele setzen kann. Die SG bedankt sich herzlich bei Alfred Hingerl für seinen jahrelangen, engagierten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute – sowohl sportlich als auch privat. Wer sein Trainernachfolger wird, ist noch nicht bekannt.