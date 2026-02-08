Nach 6:1 nun am Sonntag torlos

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken sind gleich mit zwei Testspielen in die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Regionalliga Südwest eingestiegen. Am Samstag gab es im französischen L'Hopital einen 6:1-Erfolg über den luxemburgischen Erstligisten FC Jeunesse Junglinster. Chelsea Agyei erzielte den ersten Treffer des Jahres für das FCS-Team, Lena Ripperger erhöhte, bevor das Team aus dem Großherzogtum zu seinem einzigen Tagestreffer kam. Ein Doppelschlag von Lara Martin führte zum 4:1-Zwischenstand, danach machten Lilli Kintzig und Lara Recktenwald noch das halbe Dutzend voll. Am Sonntag gab es dann im Völklinger Stadtteil Luisenthal ein torloses Remis gegen die in der Regionalliga Süd spielende Zweite von Bundesligist SC Freiburg. "Das war ein guter Test, auch wenn keine Tore gefallen sind. Wir hatten ja am Tag zuvor schon gespielt und waren nun gleich wieder gefordert. Sie hatten auch einige Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung dabei, von daher war es ein aussagekräftiger Test", sagte Diane nach dem Spiel. Der für kommenden Sonntag vorgesehene Test gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Riegelsberg findet nicht statt, der einzige verbleibende Test ist dann am Sonntag, 22. Februar. Um 14 Uhr trifft das FCS-Frauenteam im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim (Kunstrasen Oberfeld) auf das in der Regionalliga West spielende Frauen-Team von Borussia Dortmund.