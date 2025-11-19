Nach 6 Jahren: Spielertrainer Kettl verlässt Pondorf im Sommer

Einen neuen Übungsleiter braucht die SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn zur kommenden Saison 2026/27. Beim Verein aus dem Kirchrother Ortsteil (Lkr. Straubing-Bogen) wird sich im Sommer dann nach sechs Jahren Spielertrainer Michael Kettl verabschieden. Der 37-jährige Lehrer aus Straubing war im Corona-Sommer 2020 nach Pondorf gekommen und führte die SpVgg nach 20 Jahren in der A-Klasse zum Aufstieg in die Kreisklasse.

Bei der SpVgg hat sich Kettl über die Jahre ein hohes Ansehen erworben, wie Sportvorstand Martin Bauer berichtet: "In unserer fast 59-jährigen Vereinshistorie war noch nie ein Trainer sechs Jahre am Stück bei uns, das sagt eigentlich fast alles. Michael hat alle unsere Spieler besser und vor allem fußballerisch erwachsen gemacht. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Es gab bzw. gibt null Unstimmigkeiten. Obwohl einige Mannschaften in der Kreisklasse spielerisch sicher besser sind als wir, haben wir uns den Ruf erarbeitet, nur sehr schwer zu besiegen zu sein." Unter der Ägide von Kettl erlebte der kleine Verein auch eine Sternstunde seiner jüngeren Vergangenheit. Im August 2024 im ersten Ligaderby seit vielen Jahren fegten die Pondorfer, noch dazu auswärts, den Lokalrivalen SG Kirchroth vor knapp 300 Zuschauern mit sage und schreibe 8:0 vom Platz.

Michael Kettl blickt schon jetzt zur Winterpause dankbar auf seine Zeit in Pondorf zurück: "Nachdem ich zuvor Spielertrainer in der Kreisliga Landshut war, habe ich mich damals bewusst für einen Verein nähe Straubing entschieden, bei dem ich mithelfen konnte, etwas aufzubauen. Dass wir dann gleich im ersten Jahr aufsteigen und die Klasse seitdem drei Mal halten konnten, macht mich stolz. Mindestens genauso freut es mich aber, dass es nach so vielen Jahren immer noch super mit den Jungs funktioniert. Das ist in der fünften Saison sicher nicht selbstverständlich. Auf und neben dem Platz habe ich tolle Freunde gefunden. Auch die Zusammenarbeit mit Martin Bauer und die Unterstützung der oft zahlreichen Zuschauer war immer großartig. Zusammen mit der Mannschaft haben wir viele unvergessliche Momente erlebt. Danke dafür!"

Für die restliche Saison bleibt ein großes Ziel. Der erneute Klassenerhalt in der Kreisklasse Straubing, der alles andere als selbstverständlich ist! Sportvorstand Martin Bauer dazu: "Wir sind jetzt im vierten Kreisklassenjahr in Folge, was unser Verein seit über 40 Jahren nicht mehr geschafft hat. Wir und der Trainer leben konsequent unsere Vereinsphilosophie. Heißt, nur mit eigenen Spielern zu agieren. Wir versuchen auch den Zeichen der Zeit entgegenzuwirken und als SpVgg Pondorf im Spielbetrieb selbstständig zu bleiben. Mit vielen nachrückenden Nachwuchsspielern in den nächsten zwei Jahren könnten wir das realisieren." Und Michael Kettl sekundiert ihm: "Ich bin sicher, wenn in den nächsten beiden Jahren die talentierten Spieler aus der Jugend kommen, ist der Verein für die Zukunft bestens aufgestellt."

Wie es mit dem 37-Jährigen dann nach dieser Saison weitergeht, das lässt er noch offen: "Bisher habe ich zwar schon lose Anfragen erhalten, aber noch keine Gespräche geführt. Mal schauen, was sich jetzt in den nächsten Wochen der Winterpause ergibt. Einen festen Plan habe ich aktuell nicht. Ich habe jetzt neun Jahre Erfahrung als Spielertrainer sammeln können, bin motiviert und grundsätzlich offen, aber ich werde sicherlich nur dann etwas Neues machen, wenn es mich zu 100 Prozent überzeugt."



Auf der Suche nach einem neuen Trainer wollen die Pondorfer jetzt in der Winterpause in Ruhe den Markt sondieren. "Wir hatten in der Vergangenheit im Grunde immer ein glückliches Händchen bei der Trainerwahl und hatten die passenden Übungsleiter zur richtigen Zeit", ist Martin Bauer abschließend optimistisch, einen adäquaten Kettl-Nachfolger finden zu können.