Nach 6-1 Sieg! Grenchen ist Vizemeister

Auf dem Kirchacker in Gerlafingen stand heute das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Für die Gastgeber ging es sportlich um nichts mehr, doch die Gelbschwarzen wollten sich noch mit einem Heimsieg vom Trainerduo Rickli verabschieden. Für die Gäste ging es um den Erhalt des 2. Platzes, damit der FCG15 nachrücken könnte, falls Meister Härkingen auf den Aufstieg verzichten würde. In der Partie angekommen war es Mbemba, welcher bereits nach 6 Minuten zum 1-0 traf. In der 10. Minute doppelten die Grenchner mit dem 2. Torschuss nach und gingen nach der Vorlage von Zayas durch Mitrovic mit 2-0 in Führung. Die Heimmannschaft reagierte 8 Minuten später mit einem schnellen Vorstoss über Teklit, welcher den Anschluss erzielte. Alles in allem waren die Grenchner die bessere Mannschaft, doch es passierten auf beiden Seiten einige Fehlpässe. Dies hatte sicher auch mit dem heissen Wetter zu tun, weswegen es auch mehrere Trinkpausen gab. In der 26. Minute wurde Ressil im gegnerischen Strafraum gelegt, so dass Mbemba die 2 Tore-Führung wieder herstellen konnte. Nach 8 gespielten Minuten in Hälfte 2 erhöhte Mitrovic zum 4-1. Nach ereignisarmen Minuten kamen die Gelbschwarzen zu einer kurzen Druckphase, doch ein zweites Tor blieb aus. In der 73. Minute spielte der eingewechselte Benmeskine den Ball flach in die Mitte, auf den ebenfalls eingewechselten Sperisen, welcher den Ball nur noch ins leere Tor schiessen musste. Der Schlusspunkt gelang erneut einem Einwechselspieler, nämlich Conde. Er überlupfte den Gerlafinger Schlussmann zum 6-1. Der Schiedsrichter pfiff die Spieler nur wenige Minuten später in die Sommerpause.