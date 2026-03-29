Nach 5:2-Gala – Unterföhring patzt in Freilassing

„Wir hatten eine Nettospielzeit von acht Minuten“, spöttelt FCU-Trainer Andreas Faber über die zweite Halbzeit. – Foto: Dieter Michalek

Nach dem 5:2-Sieg patzte der FC Unterföhring mit 0:1. Das Spiel endete mit drei Gelbroten Karten und chaotischen Szenen.

In der Landesliga Südost entwickelt sich der FC Unterföhring immer mehr zu einer Wundertüte, der man immer alles zutrauen muss. Nach der 5:2-Gala gegen Hallbergmoos gab es nun beim ESV Freilassing eine 0:1 (0:1)-Niederlage in einem ziemlich dreckigen Spiel.

In der ersten Halbzeit waren die Unterföhringer Fußballer ganz klar der Chef im Ring und ließen auch beste Chancen liegen. Trainer Andreas Faber konnte seiner Mannschaft in den 45 Minuten eigentlich nicht viel vorwerfen, außer eben der Chancenverwertung. Die Platzherren hatten defensiv so richtig Beton angerührt und machten die Räume maximal dicht. „Das war Fünfer- oder Sechserkette“, sagt Coach Faber zu der schwierigen Aufgabe gegen eine Mannschaft, die sich mit überschaubaren Mitteln gegen den Abstieg stemmt.

Richtig böse war dann, dass die erste Freilassinger Chance gleich zum Erfolg führte. Der Schuss von Timo Portenkirchner (45.+1) barg an sich wenig Torgefahr, aber Lorenz Neff wollte den Ball fangen und ließ ihn dann durchrutschen. Der junge Keeper spielt bislang eine überragende Saison und das war sein erster Fehler. „Freilassing hatte in den 90 Minuten nur diesen einen Torschuss“, ärgert sich Trainer Andreas Faber.

Nach der Pause war der Fußballnachmittag dann kein Spaß mehr. „Wir hatten eine Nettospielzeit von acht Minuten“, spöttelte der Unterföhringer Trainer. Die Gastgeber rührten weiter Beton an und es gab unendlich viele Unterbrechungen mit kleinen Fouls. Die Gastgeber holten sich eine Gelbe Karte nach der anderen ab und nutzten jede Möglichkeit, um an der Uhr zu drehen. In der Schlussphase gab es dann noch dreimal Gelbrot – zweimal für Freilassing und einmal für den Unterföhringer Moritz Erbs. Die Gastgeber sammelten noch eine Zeitstrafe und standen beim Schlusspfiff zu acht auf dem Feld. Eine wirkliche Überzahlsituation mit der Ausgleichschance gab es da aber nicht mehr. Für den Unterföhringer Coach Faber war es dann eher eine Erlösung, dass das Gewürge ein Ende fand. (nb)

ESV Freilassing – FC Unterföhring 1:0 (1:0). FCU: Neff – Filotas, Flesch, Awoudja, Geiler – Orth, Marian (67. Erbs), Fischer (46. Klaß), Arkadas (81. Gmelch), Tokoro – Antonio. Tor: 1:0 Portenkirchner (45.+1) – Gelb-rot- Kremer (85.), Portenkirchner (90.+7) – Erbs (88.) – Zeitstrafe: Spatzenegger (89.). Schiedsrichter: Stefan Koch (Wolfsegg) – Zuschauer: 200.