Nach 5:1-Derbysieg: „Feiertag“ in Kirchdorf - SCK demontiert schwache Palzinger mit seinen Standards

„Kirchdorf hat morgen Feiertag!“ Der Jubel bei SCK-Trainer Andreas Apold war fast nicht mehr in Worte zu fassen. „Unsere Mannschaft hat heute alles frei“, gab der Coach den Feierbefehl. Und die Kirchdorfer vedienten sich den Feier-Abend, hatten sie mit den Hausherren aus Palzing doch kurzen Prozess gemacht. Deren Coach war entsprechend gelaunt. „Ich hatte mir heute mehr von meiner Mannschaft erhofft“, sagte Enes Mehemdovic. „Das war sehr enttäuschend.“

Was den Hausherren am Sonntag vor allem das Genick gebrochen hatte, waren die Kirchdorfer Standardisituationen. „Das waren fast schon Elfer für die“, monierte Mehmedovic. Den ersten Eckball zimmerte Nertil Hoxhaj direkt in die Maschen zum 1:0 (27.). Wenig später flankte Hoxhaj von links, Basti Winklhofer verwertete im Zentrum mustergültig (27.). Dem 3:0 ging wiederum eine Ecke voraus, die erneut Hoxhaj ins Zentrum getreten hatte, wo Stefan Lohmaier mit dem Hintern das Spielgerät über die Linie bugsierte.