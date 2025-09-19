Nach 5:0-Erfolg – Kirchheim freut sich auf Murnau-Duell

„Ich bin kein großer Fan davon, mich allzu sehr mit dem Gegner zu beschäftigen, wir haben als Mannschaft immer selbst genügend Themen, um die wir uns kümmern müssen“, sagt Trainer Steven Toy vor dem Landesliga-Heimspiel seines Kirchheimer SC gegen den TSV Murnau (Freitag, 19.30 Uhr).

Kirchheim – Doch der 37-Jährige weiß dann doch, dass die Gäste „super unterwegs“ sind: „Auf ein gutes erstes Jahr nach dem Aufstieg (Platz vier, d. Red.) folgt für gewöhnlich ein schwieriges. Aber die Mannschaft ist eine absolut positive Überraschung, und wir erwarten einen Gegner, der gerade im Umschaltspiel seine Qualitäten hat und da schnell in die Tiefe geht.“

Als Förderer der Jugend gilt Murnaus Trainer Martin Wagner, der die Elf 2024 in die Landesliga führte. Die Arbeit mit den Talenten sieht der 40-Jährige als „Hauptaufgabe“ und glaubt, „dass auf Jahre ein Riesenpotenzial in dem Verein steckt“, zitiert ihn das Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatt.

In dieser Saison haben die Murnauer erst zwei Partien verloren und sind Dritter – nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage und vier Siegen am Stück. Die Kirchheimer haben ihrerseits mit dem 5:0 beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen Selbstbewusstsein getankt und hoffen darauf, mit einem Dreier ins obere Tabellendrittel vorstoßen zu können.

Die Akteure, die am vergangenen Spieltag mit ihrem Ex-Teamkollegen Philipp Maiberger dessen Hochzeit gefeiert haben, sind wieder zurück und waren laut Toy „erleichtert, dass wir gewonnen haben und sie daher kein schlechtes Gewissen haben müssen“.

Beachvolleyball statt Fußball

Eine Trainingseinheit verlegte Toy diese Woche ins Roberto Beach nach Aschheim. „Die Mannschaft hat wieder selbst einige Zwischenziele formuliert, zwei hat sie jetzt erreicht und dafür das Beachvolleyball-Turnier sozusagen als Bonus bekommen.“

Der zuletzt angeschlagene Peter Schmöller kommt vermutlich wieder für einen Kurzeinsatz in Frage, der aus dem Urlaub zurückgekehrte Roman Prokoph dürfte in die Spitze rücken. Thomas Branco De Brito musste in Garmisch verletzt raus. Der Verteidiger hat sich eine Sehne im Oberschenkel angerissen und fehlt voraussichtlich für den Rest der Hinrunde. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Zielke, Ereiz, Schneider, Sailer Fidalgo – Sako, Zabolotnyi, Reilhac – Mauerer, Prokoph, Vollmann