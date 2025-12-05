Nach 5 Jahren: Trainer Gäck verlässt Hahnbach II

Zur Saison 2021/22 übernahm Gäck, zuvor Jugendtrainer beim SV Hahnbach, die Aufgabe als Trainer der „Zweiten“. Und konnte im Mai 2023 mit der Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga feiern. Nach dem geschafften Klassenerhalt in der ersten Kreisliga-Saison, konnte in der zweiten der Wiederabstieg nicht verhindert werden. Gegenwärtig rangiert das Team in der Kreisklasse West auf dem dritten Tabellenplatz. Jetzt hat sich Gäck aus beruflichen und privaten Gründen entschieden, sein Engagement beim SVH zum Saisonende zu beenden.



„Nach fünf aufregenden und schönen Jahren ist erstmal Schluss für mich als Trainer beim SVH. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber aufgrund einer beruflichen Veränderung bleibt mir leider keine andere Wahl. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen und der Mannschaft für das entgegengebrachte Vertrauen“, so der scheidende Coach, der verspricht: „Bis zum Saisonende werde ich nochmal gemeinsam mit dem Trainer- und Betreuerteam alles für die Mannschaft geben.“



Innerhalb des Vereins bedauert man Gäcks Entscheidung sehr, kann dies aber nachvollziehen: „Christian ist ein SVH'ler durch und durch. Er hat in den letzten Jahren unsere zweite Mannschaft hervorragend geführt. Dies zeigt sich nicht nur an den Erfolgen der Mannschaft, sondern auch daran, dass immer wieder junge Spieler aus der zweiten Mannschaft den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft haben. Dies ist auch ein Verdienst von Christian. Wir verlieren einen hervorragenden Trainer und Sportsmann“, unterstreicht der sportliche Leiter Thorsten Baierlein.



Die Mannschaft möchte mit erfolgreichen Spielen und einer möglichst guten Platzierung ihren Trainer gebührend verabschieden. Noch neun Matches stehen nach der Winterpause auf dem Programm. Derweil heißt es für die sportliche Leitung des SV Hahnbach jetzt einen passenden Nachfolger zu finden.