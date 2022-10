Michael Probst kehrt zum TSV Lindberg zurück. – Foto: Helmut Weiderer

Nach 5 Jahren in Regen: Michael Probst kehrt zum TSV Lindberg zurück Der 30-jährige Stürmer will in der Kreisliga wieder auf die Beine kommen

Als Aufsteiger sorgt der TSV Lindberg in der Kreisliga Straubing für Furore. Die Bayerwälder sind bislang das Überraschungsteam schlechthin und grüßen von Tabellenplatz zwei. Jetzt gibt`s noch ein Zuckerl obendrauf für alle Fußball-Romantiker in den Reihen der Lindberger: Mit Michael Probst kehrt mit sofortiger Wirkung ein erfahrener Stürmer zurück in die Nationalparkgemeinde, der weiß, wo das Tor steht. Der 30-Jährige schnürte in den vergangenen Spielzeiten die Schuhe für die Kreisstädter vom TSV Regen. Eine schwere Verletzung und Corona haben allerdings dafür gesorgt, dass er eine lange Pause einlegen musste. Nun kehrt er Regen den Rücken und nach Lindberg zurück.