Nach 4,5 Jahren: Wysotzkis Trainer-Ära endet in Sanding

Bereits beim letzten Spiel vor der Winterpause wird Wysotzki nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Die Verantwortlichen geben in einer entsprechenden Meldung folgendes zu Protokoll: „Der SV Sanding blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit mit Michael Wysotzki zurück. Seit er das Traineramt zur Saison 2021/22 übernahm, formte er aus einem jungen, entwicklungsfähigen Team eine geschlossene Mannschaft. Unter seiner Leitung gelang dem SVS in der Saison 2022/23 der vielumjubelte Aufstieg in die A-Klasse – ein Erfolg, der maßgeblich seiner engagierten Arbeit und seinem intensiven Einsatz zu verdanken ist.“ Weiter heißt es: „Die Vereinsführung, Mannschaft und Abteilungsleitung bedanken sich herzlich bei Michael Wysotzki für seine geleistete Arbeit, seine Leidenschaft und seinen Beitrag zur sportlichen Entwicklung des Vereins. Der SV Sanding hofft, ihn auch künftig als treuen Zuschauer am Sportplatz begrüßen zu dürfen und wünscht ihm für seine weitere Trainerlaufbahn alles Gute und viel Erfolg.“ Nach einer passenden Nachfolgelösung wird nun gesucht.



„Die Trennung wurde einvernehmlich vollzogen. Wir gehen definitiv nicht im Streit auseinander“, betont Wysotzki selbst. Der 52-Jährige hatte den SV Sanding im Sommer 2021 ein zweites Mal übernommen und die Mannschaft von den „Untiefen“ der B-Klasse in die A-Klasse geführt. „Insgesamt war ich nun zehn Jahre Trainer in Sanding. In den viereinhalb Jahren meiner zweiten Amtsperiode haben wir viel erreicht. Der Verein ist jahrelang in der B-Klasse 'herumgedümpelt', ehe wir mit dem Aufstieg unser großes Ziel geschafft haben. Das erste Jahr in der A-Klasse haben wir sorgenfrei überstanden. Dass das zweite Jahr in einer neuen Klasse meist das schwerste ist, hat man gemerkt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wird“, sagt Wysotzki, der nach der feststehenden Trennung im Winter von sich aus den Schlussstrich bereits vor dem letzten Spiel des Jahres zog. „Regulär wäre ohnehin am Ende der Saison nach dann fünf Jahren Schluss gewesen. Jetzt wurde es halt ein halbes Jahr früher.“ Wie geht es mit dem Fußballtrainer weiter? „Das lasse ich auf mich zukommen. Grundsätzlich bin ich offen für Gespräche.“