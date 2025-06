Nach 45 Jahren überkreislicher Fußball: Bezirksligist erklärt Rückzug

In den 90er-Jahren gehörten der SuS Vlotho-Winterberg und der FC Arminia Vlotho noch zu bekannten Größen im ostwestfälischen Fußball, die viele Jahre in der damals fünftklassigen Landesliga gekickt haben. Heute ist die Landesliga zwei Spielklassen tiefer angesiedelt. Und auch dort spielte der Nachfolger SC Vlotho von 2017 bis 2019, der im Jahre 2003 im Rahmen der Fusion entstanden war. Danach ging es wieder runter die Bezirksliga, wo der SC Vlotho zuletzt stets einstellige Tabellenplätze erreichte. Doch damit ist Schluss. Nach 45 Jahren wird der Verein aus der knapp 18.000-Einwohnerstadt im Fußball-Kreis Herford erstmals einen Neustart in der Kreisliga A vornehmen. Den Rückzug aus der Bezirksliga gab der Verein am gestrigen Tage bekannt.

In einem offenen Brief schrieb der Verein an seine Mitglieder, Freunde und Förderer:

Vor der Saison 2024/2025 musste die 2. Herren mit einem kleinen Spielerkader in die Saison starten. Neben kurzfristigen Spielerabmeldungen und Verletzungen ist es uns nicht gelungen weitere Spieler für den SC Vlotho zu gewinnen. In der Folge musste das Team am Ende der Hinrunde vom Spielbetrieb der Kreisliga A Herford zurückgezogen werden. Leider konnten wir nur wenige Spieler der “Zweiten” dafür gewinnen in den verbliebenen Mannschaften zu spielen. Ein Neuaufbau der 2. Herren scheiterte.

Der Rückzug unserer 1. Herren hat andere Gründe. Das Team hat eine erfolgreiche Saison gespielt, sich am Ende der Serie im sicheren Mittelfeld der Tabelle platziert. Zudem konnte man im Kreispokal Halbfinale mit einer sehr guten Leistung den SC Herford schlagen und in das Pokalfinale einziehen. Nach einer wiederum sehr guten Leistung mussten wir uns im Elfmeterschießen dem Team aus Stift Quernheim geschlagen geben.

Am Saisonende war bekannt, dass sich vier Spieler beim SC Vlotho abmelden. Eine normale Situation, wie es sie in jedem Verein gibt. Alle anderen Spieler haben dem Verein ihre Zusage für die neue Saison 2025/2026 gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren wir in Gesprächen mit neuen Spielern. Die sportliche Leitung konnte vier Akteure neu verpflichten. Die Kadergröße und -qualität hätte gepasst.

Auf der Trainer Position war die Situation schwieriger. Beide haben im letzten Winter ihre Zusage für die kommende Saison gegeben, diese aber im Frühjahr plötzlich an mehrere Bedingungen geknüpft.

Die dadurch entstandenen Unruhe im Kader hat u.a. zu den Problemen geführt mit denen der Verein jetzt zu kämpfen hat und zur Trennung vom Trainergespann führte. Es entwickelte sich im Kader eine Unruhe und negative Dynamik.

Seit dem 10. Juni haben sich 14 Spieler innerhalb von zwei Wochen trotz gemachter Zusagen abgemeldet. Leider gehörten zu den Abmeldungen viele Spieler, die ihre Heimat beim SC Vlotho haben. Offensichtlich haben wir es nicht geschafft die negative Stimmung in positive Energie umzuwandeln.

Auch die Tatsache, dass der SC Vlotho einen neuen erfahrenen Trainer verpflichten konnte hat nicht ausgereicht die Spieler zum Verbleib im Verein zu bewegen.

Wie geht es nun weiter?

Der SC Vlotho verfügt für die kommende Saison über das Damen Bezirksliga Team und unsere Herrenmannschaft in der C-Liga. Für die Saison 26/27 hat der Club einen Platz in der Kreisliga A sicher. Die Planungen dafür sind jetzt schon angelaufen. Ziel ist es ein Team zu gestalten, dass den Vlothoer Fußballern wieder eine Heimat bietet. Zudem soll in Zukunft darauf geachtet werden, dass Akteure zu uns kommen, die sich mit dem Verein identifizieren.

Als zweites großes Ziel soll die Jugendarbeit neu aufgestellt werden. Alle Jahrgänge müssen wieder besetzt sein. Der SC Vlotho soll aus Spielern bestehen, die auf dem Winterberg groß geworden sind. Das ist ein Ziel welches nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann.

Aber Ihr könnt sicher sein, die Arbeit geht weiter und wir stehen wieder auf.

SC Vlotho

Der Vorstand"

Der Vorsitzende Phil Degen führt in der Lokalpresse "Westfalen-Blatt" aus: „Es hat sich eine Dynamik entwickelt, die wir nicht stoppen konnten. Vor vier Wochen, am letzten Spieltag, haben wir vier Spieler verabschiedet, alle anderen hatten uns eine Zusage gegeben. Mittlerweile liegen 14 Abmeldungen vor, ich kenne keinen Verein, der diesen Umbruch überstehen könnte. Dazu muss man sagen: Es hat keiner den Hörer in die Hand

genommen und sich persönlich gemeldet, ein Großteil der Jungs nur eine Gruppen-Nachricht

geschrieben. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich nicht nachvollziehen kann. Es heißt immer der Sport vermittelt Werte, aber die sehe ich nicht mehr, hier liegt vielfach Wortbruch vor. Mit Wortbrüchigkeit kann niemand eine Planung machen."

Eigentlich hätte alles anders laufen sollen. "Ich will es immer gut machen, aber hier habe ich mich wohl verhoben. Wir haben sicher Fehler gemacht, unser Vorstandsteam ist jung und vielleicht nicht so erfahren, aber alle investieren unheimlich viel und es gab zahlreiche Gespräche. Wir haben bestimmt nicht alles perfekt gemacht, aber am Ende haben die Entscheidungen der einzelnen Spieler entscheidende Implikationen auf die Vereinsgemeinschaft entwickelt und da fragen wir uns, ob das überhaupt im Entscheidungsprozess eingepreist war? Wir haben jetzt noch vier Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft. Diese vier müssen sich jetzt auf letzter Rille entscheiden, ob sie C-Liga spielen möchten oder noch einen Wechsel anstreben. Die Neuzugänge, die sich für uns entschieden haben, müssen wir rückabwickeln, ebenso wie viele andere Dinge. Bei diesen Menschen möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen."

Im Sommer 1980 war der FC Arminia Vlotho als Meister der Kreisliga A Herford in die Bezirksliga aufgestiegen. Es war ein historischer Tag. Ebenso wie heute.