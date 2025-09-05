Nach 4:1-Sieg im Pokal – Freising mit hartem Brocken vor der Brust

Der SEF will den Schwung aus dem Pokalsieg mitnehmen – mit dem VfR Garching wartet ein schweres Heimspiel auf die Freisinger.

Freising – Die Bezirksliga-Kicker des SE Freising haben turbulente Tage hinter sich. Nach der Trennung von Trainer Alexander Schmidbauer hoffen die Lerchenfelder, im Punktspielbetrieb wieder in die Erfolgsspur zurückkehren zu können. Erster Lichtblick: Nach einer soliden Leistung besiegten sie am Dienstagabend im Toto-Pokal den BC Attaching mit 4:1. In der Savoyer Au sind nun alle gespannt, wie sich das SEF-Team am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfR Garching schlagen wird.

Auch wenn die Situation nach der Entlassung von Coach Schmidbauer alles andere als einfach ist, strahlt Sportdirektor Andreas Schlechta Gelassenheit aus. „Wir müssen jetzt Ruhe bewahren und unseren vielen jungen und sehr talentierten Spielern die nötige Zeit geben, dass sie sich entwickeln können“, sagt Schlechta. „Sie brauchen von uns jetzt den nötigen Rückhalt.“

Welches Potenzial in den SEF-Youngsters steckt, bewiesen sie im Toto-Pokal. Interimstrainer Christoph Glas wagte das Experiment, in der ersten Halbzeit fast nur mit 18- bis 20-Jährigen anzutreten. Mit Erfolg: Sie machten ihre Sache prima, agierten selbstbewusst, setzten auf schnelles Kombinationsspiel und belohnten sich in der ersten Hälfte mit zwei Treffern.

„Das war eine solide erste Halbzeit“, lobte Schlechta. Viel wichtiger für ihn war, wie sich die Talente aus der Affäre zogen, als der BCA im zweiten Durchgang verkürzte und das 2:2 in der Luft lag.

Leistungskurve zeigt nach oben

Nach dem 4:1 in Attaching sollten die Domstädter vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. War die Chancenverwertung zuletzt ein Manko, so lief es diesmal viel besser. „Die Mannschaft hat jede zweite Einschussmöglichkeit verwertet“, freute sich Schlechta und fügte an: „Das ist eine gute Heilprognose für die Zukunft.“

Nun stellt sich vor dem Heimspiel gegen Garching die Frage, was der Pokalsieg in Attaching tatsächlich wert war. Der VfR, den vor der Bezirksliga-Saison einige im Favoritenkreis sahen, hatte mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Mittlerweile steht das Team bei vier Siegen und zwei Niederlagen.

Am vergangenen Wochenende bezwangen die Garchinger Schlusslicht Fatih Ingolstadt mit 4:0. Schlechta lässt keinen Zweifel aufkommen: „Der VfR verfügt über eine sehr starke und kompakt agierende Mannschaft mit ein paar exzellenten Einzelspielern. Das wird ein sehr schweres Spiel.“ Freilich hofft man im SEF-Lager, dass die Truppe den Schwung aus der Attaching-Partie mitnehmen kann und Selbstvertrauen getankt hat.