Auch nach seinem Rückritt als aktiver Spieler bleibt Michael Vodermann dem FC Deisenhofen erhalten. Er wird Finanzchef des Vereins. – Foto: brouczek

Nach 405 Spielen für Deisenhofen: Kapitän Vodermeier sagt Servus

Der langjährige Kapitän des FC Deisenhofen hört nach 405 Spielen auf.

Bestes Fußballwetter ist angesagt, die Kontrahenten, Gastgeber FC Deisenhofen als Fünfter und der SV Schalding-Heining als Achter, haben nichts zu verlieren, können am Samstag (14 Uhr) also befreit aufspielen. Einerseits sind das gute Voraussetzungen für einen unbeschwerten, unterhaltsamen Kick mit offenem Visier, andererseits fehlt die sportliche Brisanz, sodass ein anderer Aspekt der Partie in den Fokus rückt: Michael Vodermeier bestreitet sein letztes Heimspiel für den FCD. Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen SV Schalding-Heining Schalding 14:00 PUSH

„Ein großes Dankeschön“, spricht Deisenhofens Sportlicher Leiter Thomas Werth dem Kapitän schon mal im Vorfeld der Partie aus. „Wir verabschieden einen echten Ehrenmann des FC Deisenhofen nach rund 15 Jahren in der Ersten und Zweiten Mannschaft.“ Wobei der 35-Jährige die überwiegende Mehrzahl seiner Einsätze in der Ersten hatte. 405 waren es insgesamt. „Eine Zahl, die für Loyalität, Einsatz und Herzblut steht“, sagt Werth. „Als langjähriger Kapitän war er nicht nur sportlich ein Vorbild, sondern auch menschlich eine feste Größe im Team.“ Das kann auch Trainer Andreas Pummer nur bestätigen: „Es ist einzigartig, wenn jemand so viele Spiele für ein und denselben Verein bestreitet. Ich finde sogar, er hat in den letzten Jahren noch einmal einen Schritt gemacht. Er war ein absoluter Leistungsträger, hat seine Aufgabe als Spieler wie als Kapitän vorbildlich erfüllt.“ Sportlich war der Routinier, zunächst als Außenverteidiger, dann als Innenverteidiger, stets unangefochten. Vermutlich hätte er auch noch ein weiteres Jahr spielen können. „Die Frage, ob ich ihn gerne behalten hätte, stellt sich nicht. Das entscheidet er selbst“, sagt Pummer dazu. „Aber mit bisher 26 Spielen ist er auch in dieser Saison als 35-Jähriger ein absoluter Dauerbrenner.“