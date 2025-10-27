Den Gilchinger Torreigen eröffnete Maximilian König (r.) mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 in der 20. Spielminute. – Foto: Roland Halmel

Nach 4:0-Pflichterfolg in Denklingen: TSV Gilching „sehr fokussiert“ auf Topspiel in Olching Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Gilching-A. Denklingen

Pflichtaufgabe erfüllt. Der TSV Gilching-Argelsried setzt sich souverän mit 4:0 beim VfL Denklingen durch und verkürzt den Abstand auf Platz zwei.

Da sind es nur noch fünf Punkte auf Rang zwei. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried nutzten den Patzer des SV Planegg-Krailling (2:3 beim SV Waldeck-Obermenzing München; siehe untenstehenden Bericht). Sie gewannen am Sonntag zum Hinrundenabschluss mit 4:0 (2:0) beim VfL Denklingen und verteidigten ihren Rang drei. Doch Christian Rodenwalds Blick ging gleich nach vorne. „Wir freuen uns kurz, dann geht der Blick Richtung Olching“, sagte der Trainer der Gilchinger. Gilching vor dem Topspiel in Olching „extrem fokussiert“ – Chance auf fünf Punkte heranzurücken

Mit einem Sieg am Sonntag beim SC Olching (14 Uhr) könnte der TSV den Rückstand auch auf den Hinrundenmeister auf fünf Punkte verringern. „Die Mannschaft ist sehr fokussiert und weiß, worauf es jetzt ankommt“, sagte Rodenwald. Das zeigte sich auch in Denklingen. Die Gäste begannen die Partie beim schwächelnden VfL sehr fokussiert. Ein Doppelschlag brachte den TSV auch schnell auf Kurs zum vierten Auswärtssieg. Nach einer Ecke von Jasin Uka stand Maximilian König ganz frei und köpfte sein erstes Tor nach seiner Rückkehr im Sommer. Direkt nach dem Wiederanpfiff eroberten die Gäste den Ball. Uka bediente Manuel Eichberg, der zum 2:0 vollstreckte. Danach agierte der TSV nicht mehr so entschlossen, dennoch hätte Gianmauro Masella kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:0 erhöhen müssen.