Nach 4:0-Pflichterfolg in Denklingen: TSV Gilching „sehr fokussiert“ auf Topspiel in Olching

Pflichtaufgabe erfüllt. Der TSV Gilching-Argelsried setzt sich souverän mit 4:0 beim VfL Denklingen durch und verkürzt den Abstand auf Platz zwei.
Da sind es nur noch fünf Punkte auf Rang zwei. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried nutzten den Patzer des SV Planegg-Krailling (2:3 beim SV Waldeck-Obermenzing München; siehe untenstehenden Bericht). Sie gewannen am Sonntag zum Hinrundenabschluss mit 4:0 (2:0) beim VfL Denklingen und verteidigten ihren Rang drei. Doch Christian Rodenwalds Blick ging gleich nach vorne. „Wir freuen uns kurz, dann geht der Blick Richtung Olching“, sagte der Trainer der Gilchinger.
Mit einem Sieg am Sonntag beim SC Olching (14 Uhr) könnte der TSV den Rückstand auch auf den Hinrundenmeister auf fünf Punkte verringern. „Die Mannschaft ist sehr fokussiert und weiß, worauf es jetzt ankommt“, sagte Rodenwald.
Das zeigte sich auch in Denklingen. Die Gäste begannen die Partie beim schwächelnden VfL sehr fokussiert. Ein Doppelschlag brachte den TSV auch schnell auf Kurs zum vierten Auswärtssieg. Nach einer Ecke von Jasin Uka stand Maximilian König ganz frei und köpfte sein erstes Tor nach seiner Rückkehr im Sommer. Direkt nach dem Wiederanpfiff eroberten die Gäste den Ball. Uka bediente Manuel Eichberg, der zum 2:0 vollstreckte. Danach agierte der TSV nicht mehr so entschlossen, dennoch hätte Gianmauro Masella kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:0 erhöhen müssen.
„Der Gegner hatte in dieser Saison zuvor noch nie mehr als drei Gegentore kassiert. Unter dem Strich gibt es aber auch nur drei Punkte.“
Christian Rodenwald
Zur Pause nahm Rodenwald mit König und Tarik Kluge (beide angeschlagen) seine komplette Innenverteidigung aus dem Spiel. Doch auch Felix Sambs und Maximilian Hölzl bei seinem Comeback nach fast drei Monaten ließen in der Defensive kaum etwas anbrennen. Obwohl sich die Gäste auf einen offenen Schlagabtausch einließen, blieb der Sieg ungefährdet. Torhüter Sebastian Hollenzer musste nur einen gefährlichen Schuss der Hausherren entschärfen. Als Jonathan Krukow Joker Daniel Yordanov in Szene setzte und dieser aus schwierigem Winkel auf 3:0 stellte, waren die letzten Restzweifel beseitigt (79.). In der Nachspielzeit trug sich auch noch der ebenfalls wiedergenesene André Gasteiger nach Vorarbeit von Ben Bauer in die Torschützenliste ein. „Der Gegner hatte in dieser Saison zuvor noch nie mehr als drei Gegentore kassiert. Unter dem Strich gibt es aber auch nur drei Punkte“, resümierte Rodenwald.