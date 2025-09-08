Nach 40 Minuten alles klar gemacht! 05 schlägt Fallersleben

Ganz reibungslos startete die Partie für die Hausherren allerdings nicht. „Bevor es bei uns richtig losging, hatten wir erst ein, zwei Schreckmomente“, so Brinkwerth. Einmal nach einem Ballverlust und einmal nach einem Standard war Fallersleben gefährlich, hätte sogar in Führung gehen können. Erst mit dem 1:0 durch Linus Nolte (16.) nach Vorarbeit von Jannis Wenzel bekam 05 die Partie in den Griff. „Spätestens nach dem 1:0 war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das zweite Tor schießen.“ Dieses ließ nicht lange auf sich warten: Lennart Sieburg erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, ehe Noah Tacke kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern auf 3:0 stellte. „Ein wirklich schönes Tor – ausgerechnet mit seinem schwachen rechten Fuß“, lobte Brinkwerth.

Nach dem Seitenwechsel stellte Fallersleben um und verlegte die Pressinglinie deutlich nach hinten und Göttingen 05 kontrollierte das Geschehen weiter und ließ kaum gefährliche Aktionen zu – einzig bei einer Szene musste Tacke für den bereits geschlagenen Torwart auf der Linie retten. Erst in der Schlussphase häuften sich wieder die Torchancen für die Gastgeber. Elias Stock nutzte in der 83. Minute einen Abpraller, den der gegnerische Keeper zu kurz geklärt hatte, und lupfte den Ball gekonnt zum 4:0-Endstand ins Netz.

„Das 4:0 geht in Ordnung, 5:1 oder 6:1 wären auch möglich gewesen, da Fallersleben ein, zwei richtig gute Torschancen hatte“, fasste Brinkwerth zusammen. Alles in allem zeigte sich der Trainer zufrieden mit dem ersten Auftritt im Jahnstadion – und hofft, dass seine Mannschaft nächste Woche gegen BSC Acosta nahtlos anknüpfen kann.

Tabellarisch sprangen die 05er auf Rang fünf, drei Punkte hinter Bovenden. Fallersleben hingegen rutschte auf Platz zwölf ab und wartet seit vier Spielen auf einen Dreier.