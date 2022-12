Nach 4 Jahren: DJK Jägerwirth & Weidinger gehen getrennte Wege Im Sommer soll ein neuer Übungsleiter übernehmen

"Ich habe die vier Jahr in Jägerwirth sehr genossen und hätte gerne noch ein Jahr drangehängt. Wir haben super Bedingungen, im Schnitt 28 Leute im Training. Aber der Verein will ein neues Gesicht haben, das ist legitim. Nach der Coronasaison war es einfach schwer, weil uns viele Leistungsträger durch Verletzungen weggebrochen sind oder ihre Schuhe an den Nagel gehängt haben. Mit nur acht Punkten sind wir dann klar abgestiegen, da kann man wirklich nicht sagen, dass es knapp war. Und dann sofort den Wiederaufstieg zu packen, das ist halt schwer", lässt Alfred Weidinger wissen, der im kommenden Sommer eine neue Herausforderung annehmen will: "Ich bin mit Leib und Seele Trainer, das ist meine Passion."



Weidinger war im Sommer 2019 nach Jägerwirth. Zuvor war der 53-Jährige beim FC Unteriglbach tätig. Die Corona-XXL-Saison 2019/21 konnte in der Kreisklasse Pocking auf dem fünften Platz abgeschlossen werden. In der Saison 2021/22 lief es hingegen überhaupt nicht, am Ende stand der Abstieg. und der bittere Gang in die A-Klasse zu Buche. Viele verletzte Leistungsträger konnten einfach nicht adäquat ersetzt werden.



In die laufende Spielzeit startete Jägerwirth in der A-Klasse Passau mit drei deutlichen Siegen äußerst vielversprechend. Die Form konnte aber nicht kompensiert werden und so setzte es einige vermeidbare Niederlagen, vor allem Jedoch gab es in der Folge einige vermeidbare Niederlagen, vor allem die abschließende Pleite vor der Winterpause gegen die Bataven aus Passau war mehr als ärgerlich. Unterm Strich überwintert die DJK Jägerwirth damit auf Platz fünf der A-Klasse Passau. Der Zug Richtung Meisterschaft scheint abgefahren, zu groß ist der Vorsprung der DJK Patriching. Platz zwei ist bei sechs Zählern Rückstand auf den SV Tettenweis noch in Sichtweite.

Der scheidende Coach Alfred Weidinger und seine Schützlinge werden versuchen, mit einer starken Frühjahrsrunde versuchen den zweiten Platz noch zu attackieren, um damit an der Relegation zur Kreisklasse teilnehmen zu dürfen.

"Die DJK Jägerwirth bedankt sich bereits jetzt bei Coach Weidinger für die 4-jährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht "Frääl" für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", lässt der Verein wissen. Vorstand Franz Varga fügt noch hinzu: "Nach vier Jahren wollten wir einfach wieder einmal für frischen Wind sorgen. Das ist im Fußball eine lange Zeit, länger war noch nie ein Trainer bei uns tätig. Wir gehen mit Alfred definitiv im Guten auseinander."