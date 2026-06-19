Nach 4 Jahren bei 1860: Jesper Verlaat zieht es nach Dortmund Der Abwehrmann hat bei der U23 des BVB einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Jesper Verlaat setzt seine Karriere bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund fort. – Foto: Sven Leifer

Bereits im April hatte der TSV 1860 München für viele überraschende angekündigt, den Vertrag mit Kapitän und Publikumsliebling Jesper Verlaat nicht verlängern zu wollen. Der Holländer hatte in der abgelaufenen Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam unterm Strich nur sechsmal zum Einsatz. Seit September konnte er gar nicht mehr eingreifen. Durch den Zwangsabstieg der Löwen in die Regionalliga haben sich die Rahmenbedingungen an der Grünwalder Straße allerdings komplett geändert. In den vergangenen Tagen wurde immer wieder gemunkelt, dass Verlaat eventuell doch bleiben und beim Neuaufbau eine tragende Rolle einnehmen könnte. Diese Spekulationen sind nun vom Tisch: Der 30-Jährige Abwehrmann schließt sich Borussia Dortmund an und soll in der U23 des BVB in der Regionalliga West als Führungsspieler vorangehen. Verlaat hat bei den Borussen einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben, wie der Verein bekanntgibt.

"Mit Jesper gewinnen wir einen erfahrenen Spieler für das Abwehrzentrum. Er wird für unsere jungen Spieler eine wichtige Stütze auf und neben dem Platz sein", wird Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23 bei Borussia Dortmund, in einer Pressemitteilung zitiert. Jesper Verlaat, Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers Frank Verlaat, war im Sommer 2022 vom SV Waldhof Mannheim nach München-Giesing gekommen. Schnell entwickelte er sich zu einem Fixpunkt in der Defensive der Löwen. Mit seiner leidenschaftlichen Spielweise kam er bei den Fans der Sechziger sehr gut an. Der Aufstieg in die 2. Liga wollte Verlaat trotz mehrerer Versuche mit den "Blauen" nicht gelingen. Nach vier Jahren trennen sich nun die gemeinsamen Wege.





Auf dem letztjährigen Profikader ist Verlaat mittlerweile der fünfte Abgang beim TSV. Zuvor hatten schon Toptorjäger Sigurd Haugen (zum 1. FC Nürnberg), Clemens Lippmann (SC Paderborn), Sean Dulic (TSG Hoffenheim) und Siemen Voet den Verein verlassen. Wohin es Letzteren zieht, ist noch nicht klar.