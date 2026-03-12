Nach 377 Tagen: Landsbergs Torjäger Furkan Kircicek feiert Comeback

Dynamisch und torgefährlich: So will Furkan Kircicek wieder für Landsberg stürmen – Foto: Thomas Ernstberger

Landsberg - 377 Tage Verletzungspause, 377 Tage ohne selbst im Wettkmpf auf dem Platz zu stehen – das ist für einen Vollblut-Fußballer wie Furkan Kircicek (29) von Bayernligist TSV Landsberg mehr eine halbe Ewigkeit. „Ich hab‘ das Spielen so vermisst – und 377 ist schon eine heftige Zahl“, sagt der Ex-Profi. Am Freitagabend (13. Februar), im Heimspiel gegen den SV Erlbach (Anpfiff: 19 Uhr), soll diese Ewigkeit ein Ende haben – Kirciceks Comeback im 3C-Sportpark.

„Ich habe endlich grünes Licht von den Ärzten und den Physios bekommen. Im Training hat es sich schon gut angefühlt – ich fühle mich fit und muss jetzt Spielminuten sammeln, um langsam meinen Rhythmus wiederzufinden.“ Heißt: „Ich werde natürlich nicht von Beginn spielen.“ Es soll ein „Kurzeinsatz von 20 bis 30 Minuten“ werden. Und das Happyend einer langen Leidensgeschichte: Am 1. März 2025 riss sich der Top-Torjäger (bis dahin zwölf Tore und vier Assists in zwölf Spielen/macht alle 60 Minuten eine Torbeteiligung) beim Rückrunden-Auftaktspiel in Neuried gegen die Zweite der SpVgg Unterhaching das Kreuz- und das Außenband im rechten Knie, zudem wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen - im 13. Spiel für den TSV die schwerste Verletzung des Dritt- (Türkgücü) und Regionalliga- (Illertissen, Chemnitz, Türkgücü und Memmingen) erfahrenen Routiniers, der letzten Samstag, beim 2:2 bei Türkspor Augsburg, zum letzten Mal als Co auf der Bank saß. „Es war eine sehr harte Zeit“, verrät er. „Dabei hat es mir sehr geholfen, dass ich Co-Trainer erst von Alex Schmidt und dann von Chris Rech ganz nah an der Mannschaft dran war und ihr von außen helfen konnte. Das hat mir viel Kraft gegeben. Jetzt will ich die Mannschaft wieder aktiv als spielender Co-Trainer auf dem Platz unterstützen. Die Jungs sind heiß, das merkt man in jedem Training.“

Die Rückkehr auf den Platz ist der Auftakt von spannenden Wochen und Monaten für den gebürtigen Füssener, der mit Ehefrau Tamara in Pforzen (Landkreis Ostallgäu) lebt. Neuer Job in Neugablonz. Und vor allem: Schon bald werden sie zu Dritt sein: Mitte April kommt Nachwuchs: „Es wird ein Bub“, verrät der Bald-Papa. „Wir sind Familienmenschen und freuen uns extrem, können es kaum abwarten, bis der Kleine da ist.“

Kind, Comeback, Beruf – und noch was wird neu im Leben von Furkan Kircicek: Er hat die „SK Fußball-Akademie“, eine Fußballschule mit Fördertraining für Kinder (ab ca. fünf Jahren), gegründet. Und das zusammen mit einem der populärsten Fußballer aus dem Landkreis, für den das „S“ steht. Nämlich mit TSV Landsberg-Legende Muriz Salemovic (37), dem aktuellen Spielertrainer von Kreisligist SV Fuchstal. „Wir kennen uns aus gemeinsamen Zeiten beim FC Memmingen und sind seither in einem guten Austausch und enge Freunde. Muri war ja auch ein Grund, warum ich nach Landsberg gekommen bin“, erzählt das „K“ aus der neuen Akademie. Schon länger hatten „K und S“ ein gemeinsames Projekt geplant. „Bei einem Kaffee im Fuchstal wurde dann die Idee einer gemeinsamen Fußballschule mit Feriencamps geboren“, erzählt der ehemalige Profi Kircicek. „Wir wollen den Kindern in unserer Umgebung etwas zurückgeben, ihnen qualifiziertes Fördertraining in kleinen Gruppen mit zehn bis zwölf Teilnehmern anbieten und ihnen auch gute, menschliche Werte vermitteln.“ Die Übungseinheiten werden in Neugablonz, im Fuchstal und in Landsberg stattfinden. Spätestens im April soll’s losgehen. „Wir haben schon einige Anmeldungen sowie Anfragen von Vereinen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Vielleicht können wir sogar schon in diesem Monat loslegen,“ so Kircicek. Das wäre nach dem Comeback gegen Erlbach sein nächster „März-Meilenstein.“

Gut für Chefcoach Chris Rech (32): Maxi Berwein (30), der erfolgreichste Torschütze des TSV (10 Treffer), der zuletzt beim 2:2 bei Türkspor Augsburg krank fehlte, ist im Flut-"Licht"-Spiel gegen Erlbach wieder dabei.