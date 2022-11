Du wirst automatisch weitergeleitet...

Im Pokal begegneten sich der VfL Biedenkopf und der FV Breidenbach zuletzt binnen Kurzem gleich zweimal, in der Verbandsliga treffen sie am Sonntag erstmals aufeinander h zum dritten Mal in Folge im Auestadion.. Im Cupfinale im Juni behielten die dort die Perftaler knapp die Oberhand. Hier zieht FV-Kapitän Lukas Müller ab, ehe Torben Zaun einschreiten kann. (© Jens Schmidt)

Nach 36 Jahren hat das Warten auf ein Derby ein Ende Teaser VL MITTE: +++ Erstmals seit 1986 messen sich mit dem VfL Biedenkopf und dem FV Breidenbach wieder zwei Hinterländer Klubs in Hessens zweithöchster Liga - und zwar im Zeichen des Abstiegskampfs +++ MARBURG-BIEDENKOPF - 36 Jahre nach dem letzten heimischen Verbandsliga-Kreisderby kreuzen am Sonntag (14.30 Uhr) im Auestadion Gastgeber VfL Biedenkopf und der FV Breidenbach die Klingen. Am 29. Mai 1986 trennten sich Frank Schmidt, Wolfgang Becker, Volker Reinelt und Co. im Dress des FV Breidenbach vom Gladenbacher SC, für den unter anderem Martin Szastkiw, Matthias Drewlies und Samir Mougraby aufliefen, mit 2:2. Das besondere daran? Es war das bisher letzte Hinterländer Verbandsligaderby. Und das vor etwas mehr als 36 Jahren! Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.