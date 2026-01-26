Nach 35 Jahren ist der BSC Biendorf neuer Hallenkreismeister Hallenkreismeisterschaft Salzland +++ Der Kreisoberligist gewinnt das Finale im Neunmeterschießen Verlinkte Inhalte HKM Salzland Nienburg Einheit BBG Calbe Drohndorf + 16 weitere

Es war ein historischer Erfolg für die Fußballer des BSC Biendorf. Nach 35 Jahren hat der Kreisoberligist den Titel des Hallenkreismeisters zurückerobert. Bei der Endrunde in Aschersleben bewiesen die Biendorfer allen voran gute Nerven.

Dabei startete das Turnier alles andere als optimal. Im ersten Gruppenspiel unterlag der BSC dem SV Blau-Weiß Pretzien mit 1:4, im zweiten musste er sich mit einem 4:4-Unentschieden gegen den FSV Drohndorf-Mehringen begnügen. Vor dem dritten Spiel lag der Druck bei den Biendorfern, doch diesem hielten sie stand: Durch einen 4:2-Erfolg über den SV Rotation Aschersleben machte der BSC hinter den Pretzienern (neun Punkte) das zweite Halbfinal-Ticket klar. In der Parallelgruppe sicherte sich derweil überraschend die TSG Calbe (Kreisliga) den Gruppensieg vor dem Salzlandligisten SC Bernburg II. Der 1. FSV Nienburg als einziger für die Endrunde qualifizierter Landesklasse-Vertreter musste dagegen die Segel streichen.

In der Runde der besten Vier ging es es mit Krimis weiter. Im ersten Halbfinale rang der SC Bernburg II den SV Blau-Weiß Pretzien nach Neunmeterschießen mit 6:4 nieder, im zweiten setzte sich der BSC Biendorf vom Punkt aus mit 5:2 gegen die TSG Calbe durch. Auch im anschließenden Finale fiel die Entscheidung nicht in der regulären Spielzeit. Doch im Neunmeterschießen war wiederum auf Robin Stumpf Verlass. Mit zwei abgewehrten Versuchen wurde er zum Matchwinner, während alle Biendorfer verwandelten. Somit stand fest: Nach 35 Jahren – damals 1990/91 mit einem 2:0-Sieg im Endspiel gegen Einheit Bernburg – ist der BSC Biendorf neuer Hallenkreismeister 2025/26 im Salzlandkreis! "Absoluter Wahnsinn, was die Jungs heute in der Endrunde geleistet und den Titel nach 35 Jahren wieder nach Biendorf geholt haben", schrieb der Salzlandligist zum Triumph in Aschersleben.