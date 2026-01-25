Nach 35 Jahren ist der BSC Biendorf neuer Hallenkreismeister 2025/26 Verlinkte Inhalte Biendorf Biendorf II

Die Teilnehmer der heutigen Endrunde der Hallenkreismeisterschaft 2025/26 hatten es in sich!

Mit dabei waren der BSC Biendorf, FSV Drohndorf-Mehringen, Blau-Weiß Pretzien, die TSG Calbe, Saxonia Gatersleben, der SC Bernburg II, der FSV Nienburg sowie Rotation Aschersleben. Der BSC Biendorf hatte mit Drohndorf/Mehringen, Blau-Weiß Pretzien und Rotation Aschersleben keine leichte Gruppe erwischt. Doch der BSC hatte nichts zu verlieren und ging dennoch euphorisch in die Gruppenphase.Das erste Spiel ging noch deutlich mit 1:4 gegen die Pretziener verloren.

Im zweiten Spiel steigerte sich die Mannschaft und holte ein Unentschieden gegen Drohndorf/Mehringen. Im letzten Spiel reichte schließlich ein 4:2-Sieg gegen Rotation Aschersleben, um mit nur 4 Punkten und einem Torverhältnis von 9:10 das Halbfinale zu erreichen.