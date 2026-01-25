Nach 35 Jahren ist der BSC Biendorf neuer Hallenkreismeister 2025/26

Die Teilnehmer der heutigen Endrunde der Hallenkreismeisterschaft 2025/26 hatten es in sich!
Mit dabei waren der BSC Biendorf, FSV Drohndorf-Mehringen, Blau-Weiß Pretzien, die TSG Calbe, Saxonia Gatersleben, der SC Bernburg II, der FSV Nienburg sowie Rotation Aschersleben.
Der BSC Biendorf hatte mit Drohndorf/Mehringen, Blau-Weiß Pretzien und Rotation Aschersleben keine leichte Gruppe erwischt. Doch der BSC hatte nichts zu verlieren und ging dennoch euphorisch in die Gruppenphase.Das erste Spiel ging noch deutlich mit 1:4 gegen die Pretziener verloren.
Im zweiten Spiel steigerte sich die Mannschaft und holte ein Unentschieden gegen Drohndorf/Mehringen.
Im letzten Spiel reichte schließlich ein 4:2-Sieg gegen Rotation Aschersleben, um mit nur 4 Punkten und einem Torverhältnis von 9:10 das Halbfinale zu erreichen.
Plötzlich war alles möglich.
Im Halbfinale ging es gegen den Gruppensieger der Gruppe A, die TSG Calbe. Nach 12 Minuten stand es 1:1. Im Neunmeterschießen bewies R. Stumpf einmal mehr seine Klasse: Einen Schuss der Gegner ging an den Pfosten und einen hielt er sensationell!
Auf einmal stand der BSC Biendorf im Finale der Hallenkreismeisterschaft 2026.
Im anderen Halbfinale setzte sich der SC Bernburg II mit 3:0 gegen Blau-Weiß Pretzien durch und war somit der Endspielgegner des BSC Biendorf.
Und es sollte ein Krimi werden.
Nach 12 Minuten stand es – wie schon im Halbfinale – 1:1 zwischen dem SC Bernburg II und dem BSC Biendorf.
Erneut musste das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Und wieder zeichnete sich R. Stumpf aus, der zwei Neunmeter parierte. Da vier Spieler des BSC Biendorf ihre Versuche souverän verwandelten, stand fest:
Nach 35 Jahren – damals 1990/91 mit einem 2:0-Sieg im Endspiel gegen Einheit Bernburg – ist der BSC Biendorf neuer Hallenkreismeister 2025/26 im Salzlandkreis!
Absoluter Wahnsinn, was die Jungs heute in der Endrunde geleistet und den Titel nach 35 Jahren wieder nach Biendorf geholt haben.
Hallenkreismeister 2026 wurden:
Robin Stumpf, Florian Werner, Jeffrey Wende, Sebastian Werner, Christian Schröder, Christopher Walter, Stefan Liebelt und Christoph Vatthauer.
Herzlichen Glückwunsch, Männer – wir sind stolz auf euch!!! 💚🤍