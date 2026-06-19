Nach 32 Jahren: Viktoria Manheim zurück in der Kreisliga A

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Nach einer überragenden Saison sichert sich die Mannschaft mit 61 Punkten aus 26 Spielen nicht nur die hochverdiente Meisterschaft, sondern auch die lang ersehnte Rückkehr in das Kreisliga-Oberhaus. Nach langen 32 Jahren geht es für die Viktoria erstmals wieder zurück in die Kreisliga A. Ein Erfolg, der auf dem Fundament der ligaweit besten Abwehr steht, aber im Laufe der Saison eine enorme Willensleistung abverlangte. Wir haben mit Trainer Jan Birkenheier gesprochen.

Der Glaube an die Chance und das perfekte Timing

Nach zwei starken Vorjahren ging die Viktoria mit einer klaren Mission in die Spielzeit. Dass der Weg zum Titel jedoch zu einem echten Geduldsspiel mutieren würde, zeichnete sich schnell ab. Birkenheier blickt auf die ambitionierte Zielsetzung und die unerwarteten Hürden der Hinrunde zurück: „Wir hatten das klare Ziel, nach zwei sehr guten Jahren endlich aufzusteigen. Im Laufe der Saison war jedoch schnell absehbar, dass nur der Erstplatzierte direkt hochgehen wird. Die Chance, als Zweiter aufzusteigen, war zum Ende der Hinrunde also minimal, was die Aufgabe für uns noch mal ein Stück größer gemacht hat. In der Hinrunde haben wir gemerkt, dass wir eine deutlich stabilere Defensive als in den Vorjahren haben. Trotzdem gab es immer wieder Unentschieden, die wir uns definitiv hätten ersparen können. Am letzten Spieltag der Hinrunde trennten sich dann Türkspor und Brauweiler 1:1 – und wir waren plötzlich wieder voll im Geschäft.“

Birkenheier: "In der Rückrunde lief dann fast alles für uns"

In der zweiten Saisonhälfte lieferten die Manheimer ein ums andere Mal echten Nervenkitzel ab. Wenn es eng wurde, schlug die Stunde der Viktoria, was den Charakter der Truppe formte. Den entscheidenden Knackpunkt zum Titelgewinn macht Birkenheier an ganz bestimmten, dramatischen Spielverläufen fest: „In der Rückrunde lief dann fast alles für uns. Die absoluten Highlights waren der späte Ausgleich gegen Türkspor und der ebenso späte Sieg gegen Stommeln, nachdem wir schon mit 0:2 hinten lagen. Solche Spiele schweißen eine Mannschaft erst richtig zusammen. Eine Ausnahme war die Niederlage gegen den damaligen Tabellenführer aus Brauweiler, was unter dem Strich aber so in Ordnung ging.“