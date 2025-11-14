Nach 312 Tagen: Niklas Valerius zurück auf dem Platz

Fast ein Jahr musste Niklas Valerius warten – 312 Tage nach seinem Kreuzbandriss feierte der 29-jährige Angreifer des VfL Vichttal am vergangenen Wochenende ein sein Comeback. Beim 5:2-Auswärtssieg in Porz kam der frühere Top-Torjäger von Teutonia Weiden in der 70. Minute ins Spiel und lieferte direkt den Assist zum 2:2-Ausgleich von Yassine Ali Gnondi.

Die wohl wichtigste Frage betrifft das Knie – und Valerius spricht bewusst vorsichtig, aber optimistisch über seinen Gesundheitszustand. „Ich fühle mich aktuell sehr, sehr gut. Ich habe keinerlei Probleme mehr mit dem Knie“, sagt er. Eine Prozentzahl wolle er zwar nicht nennen, „aber natürlich ist noch etwas Luft nach oben. Trotzdem: Im Moment fühlt sich alles richtig gut an.“

Noch im Januar hatte sich der Linksfuß bei einem Hallenturnier schwer verletzt. Der Sommerwechsel nach Vichttal wurde auch deshalb zur Wette auf die eigene Fitness – eine, die sich nun auszuzahlen scheint.

Die Rückkehr nach fast einem Jahr Pause hätte leicht nervös machen können, doch Valerius widerspricht: „Nervös oder sentimental war ich vor meinem Comeback eigentlich nicht. Es war eher pure Vorfreude – wie ein kleines Kind, das endlich wieder spielen darf.“

Sein erster Einsatz für den neuen Klub fiel allerdings in eine heikle Phase: Beim Stand von 0:2, auswärts, gegen ein Porzer Team, das bis dahin die Partie im Griff hatte. Trotz des Rückstands spürte Valerius die Chance zur Aufholjagd: „Vom Spielverlauf her hatte ich schon das Gefühl, dass wir am Drücker waren. Wir hatten viele klare Chancen. Ob wir das Spiel komplett drehen, war bei der verbleibenden Zeit natürlich offen, aber ich habe definitiv daran geglaubt.“

Nur 15 Minuten später folgte der Moment, der das Spiel endgültig kippen ließ: Sein Zuspiel ermöglichte Ali Gnondi das 2:2 – der Auftakt zu einer furiosen Schlussphase, in der Vichttal in den verbleibenden Minuten drei weitere Tore erzielte.

Valerius hadert, als er über seinen Einstand spricht: „Ob es einen besseren Einstand hätte geben können? Ich bin ja sehr selbstkritisch, und natürlich hätte ich meine letzte Chance gerne auch noch gemacht. Aber wenn man beim Stand von 0:2 eingewechselt wird und das Spiel am Ende 5:2 gewinnt, dann braucht man wohl nicht nach einem besseren Einstand zu fragen.“

Blick nach vorn – wann reicht es für mehr Minuten?

Die Frage nach der Belastbarkeit beantwortet Valerius pragmatisch: „Ich gehe davon aus – oder hoffe zumindest –, dass ich bald wieder länger spielen kann, vielleicht eine Halbzeit oder mehr. Im Moment schaue ich aber weiterhin von Woche zu Woche, wie sich alles anfühlt und wie die Muskulatur reagiert.“

Trotz aller Vorsicht zeigt sich der Offensivmann optimistisch: „Die Belastung im Spiel ist einfach eine andere als im Training. Aber insgesamt bin ich sehr guter Dinge, dass ich bald wieder mehr Minuten gehen kann.“ Vielleicht ja schon beim Testspiel am Freitagabend gegen den Drittligisten Alemannia Aachen.