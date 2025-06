Nach 31. Sieg geht es ins Kurzzeit-Trainingslager auf Mallorca

Als unter der sengenden Sonne der Unparteiische Bollheimer zur ersten Trinkpause bat, da führte der zukünftige Regionalligist bereits mit 3:0. Aspachs Goalgetter Fabian Eisele, der zuvor schon zweimal am wachen SVO-Keeper Kai-Robin Knöller verzweifelte, wurde schließlich in der 12. Minute von seinen Teamkollegen befeiert – Eisele erzielte seinen 35. Treffer im laufenden Wettbewerb und ist nun alleiniger Rekordhalter mit den meist geschossenen Toren in einer Saison in der Oberliga Baden-Württemberg!