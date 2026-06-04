Nach 31 Jahren A-Liga: Dieser "Dorfverein" aus Hamm steigt auf

– Foto: Carsten Lange

Die Verantwortlichen und die Vereine halten an der zweigleisigen A-Liga fest, die traditionell im Bereich Hamm bzw. Unna beheimatet ist. Da der Fußball-Kreis seit der Ligen-Reform 2013 nur noch 1,5 Aufsteiger besitzt, müssen die A-Liga-Meister ein Aufstiegsspiel austragen.

Am heutigen Donnerstag standen sich der TuS Uentrop und BW Alstedde vor einer vierstelligen Kulisse in Kamen-Heeren gegenüber. In einem dramatischen Spiel über 120 Minuten gewann der Hammer Verein gegen den Lüner Verein mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Alstedde hatte zweimal geführt und lag durch den 3:2-Treffer in der Nachspielzeit wieder in Front, doch Uentrop kam noch zum Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung hatten die Uentroper die besseren Nerven.

Der TuS Uentrop, ein östlicher Stadtteilverein aus Hamm (etwa 180.000 Einwohner), hatte im Vorjahr die Meisterschaft nur aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit dem TuS Wiescherhöfen verpasst. Seit 1974 gehört der TuS - außer eines dreijährigen Intermezzos in der Bezirksliga (1992-95) - durchgängig dem Kreisoberhaus Unna/Hamm an. Nach insgesamt zwölf Top 3-Platzierungen seit 1995 gelang erstmals die Meisterschaft.

Während Uentrop in die Bezirksliga aufsteigt, bekommt Alstedde gegen den Vizemeister der Kreisliga A Siegen SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden eine zweite Chance. Hin- und Rückspiel werden am 7. und 14. Juni ausgetragen.