Nach 3:0-Sieg gegen FCM, Grenchen bleibt diese Saison ungeschlagen!

Mitrovic trägt seinen Teil zum Sieg mit einem Doppelpack bei. – Foto: Nevio Amgwerd

Für beide Mannschaften war es heute der letzte Tanz in der 2. Liga SOFV. Die Grenchner steigen als Meister in die 2. Liga Inter auf und FC Mümliswil muss den Gang in die 3. Liga antreten.

Mit mehreren Wechseln in der FCG-Startelf dominierten die Gastgeber grundsätzlich das Spiel, doch die erste Chance gehörte dem FCM-Stürmer Bader. In der 3‘ und 4‘ kamen die Grenchner jeweils gefährlich in Zone 3. In der 7‘ spielte Agushi eine Flanke auf Nushi, welcher einen Kopfball auf den Kasten brachte. In der ersten Viertelstunde lief viel über die Seite von Ressil, welcher die Bälle in den Strafraum flankte. In der 13‘ traf Ressil nach einem Eckball die Latte. Erwähnenswert sind die grandiosen Paraden des Gästetorwarts Fluri. Er hielt sein Team weiterhin im Spiel trotz klarer Unterlegenheit. Nach weiteren Abschlüssen folgte in der 40‘ die grösste Chance für die Guldenthaler, doch Bader vergab die Führung. Mit dem torlosen Remis ging es in die Pause, da sahen die Fans der Grenchner noch Potenzial nach oben.

Im 2. Durchgang waren die Uhrenstädter deutlich effizienter als noch in Hälfte eins. In der 47‘ brachte Mitrovic die Grenchner per Kopf in Führung. Nur sieben Minuten später doppelte der 2. Liga SOFV Topskorer zum 2-0 nach. Von Mümliswil kam nicht mehr viel, ganz im Gegenteil zu den Hausherren. Mbemba setzte in der 82‘ noch den Schlusspunkt für das Endergebnis von 3-0. Besonders an diesem Tor war die traumhafte Vorarbeit von Mushkolaj, welcher zuerst einen schönen Trick machte und den Ball dann wunderschön vor die Füsse von Mbemba spedierte, welcher sich sein 17. Saisontor nicht mehr nehmen liess.

Nach dem Spiel wurde noch der Pokal überreicht. Später schauten die zahlreich erschienenen Fans noch das WM-Spiel der Schweiz auf dem grossen Bildschirm. Das war auf jeden Fall ein gelungener Saisonabschluss.