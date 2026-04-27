Nach 30 Sekunden war der Matchplan schon über den Haufen geworfen

Alles versucht, letztlich gescheitert: Aßlings Kicker um Matthias Kagermeier (li.) unterlagen Bruckmühl. – Foto: SRO

Der TSV Aßling verliert gegen den SV Bruckmühl II mit 1:2. Trainer Laszlo Ziegler blickt nun sorgenvoll Richtung Abstiegszone.

„Bitter.“ Laszlo Ziegler konnte nach der 1:2 (0:2)-Heimpleite gegen den SV Bruckmühl II nur den Kopf schütteln. Nach nicht einmal 30 Sekunden war der ausgeklügelte Matchplan seiner Aßlinger Kreisklasse-Fußballer schon wieder über den Haufen geworfen.

Einen weiten Ball beförderte die TSV-Abwehr nicht aus der Gefahrenzone, sodass Gästeangreifer Johannes Brendle zum 0:1 einschießen konnte. „Statt dass wir den Ball klären und weghauen, versuchen wir ihn anzunehmen und verlieren ihn“, bedauerte Ziegler. „Gefühlt hatten wir danach in der ersten Hälfte keinen Zugriff.“ Bruckmühl legte dazu auch noch durch Patrick Gigla das 0:2 (22.) nach.

Erst ab Minute 35 sei man besser ins Spiel gekommen. Hoffnung machte, als der SVB-Keeper nach einer kurz ausgeführten Ecke einen Weitschuss abprallen ließ, Jonas Mitterhofers Anschlusstreffer (44.).

„Wir spielen in der zweiten Halbzeit auf ein Tor, laufen aber vergeblich an“, schilderte der TSV-Coach die fruchtlosen Ausgleichsbemühungen seiner Elf, den tief stehenden SVB-Riegel zu knacken. „Wir haben die Punkte in der ersten Hälfte liegen gelassen.“ Aßlings Erste muss nun sorgenvoll gen Abstiegszone blicken.