„Nach 30 Minuten hat sich das Blatt dann so ein bisschen gewendet"

„Erste Halbzeit, wir waren einfach nicht da.“, stellte Trainer Patrick Klein klar. „Das war einfach von allem ein bisschen zu wenig. Wir waren immer einen Schritt zu langsam, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“

Die Gäste nutzten diese Phase konsequent. „Hehlingen war heiß, hochmotiviert und hat uns die ersten 30 Minuten wirklich das Leben schwer gemacht.“ Folgerichtig ging der TSV Hehlingen durch Merten Kumher (12.) in Führung. Zwar hatte Vorsfelde zuvor selbst eine Großchance: „Ich glaube, nach drei, vier Minuten hatten wir die erste hundertprozentige Möglichkeit, die wir eigentlich reinmachen müssen. Dann läuft das Spiel vielleicht anders.“

Doch erst nach einer halben Stunde fand der Tabellenzweite besser ins Spiel. „Nach 30 Minuten hat sich das Blatt gewendet. Wir sind immer besser reingekommen.“ Der Ausgleich durch Tim Kneisel (38.) war die Konsequenz. „Ich würde nicht sagen, dass das schmeichelhaft war. Insgesamt geht das Unentschieden zur Halbzeit in Ordnung.“

Nach der Pause übernahm der SSV Vorsfelde II klar die Kontrolle. „In der zweiten Halbzeit waren wir ganz klar die bestimmendere Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz und waren dominanter.“ Dennoch dauerte es bis in die Schlussphase, ehe sich die Überlegenheit auch im Ergebnis widerspiegelte.

Die Entscheidung brachte ein Joker: „Fünf Minuten vor Schluss macht dann unser Joker Jonathan Kolbig, der 15 Minuten vorher eingewechselt wurde, das 2:1, was völlig verdient war.“

In der Schlussphase öffnete der TSV Hehlingen die Defensive, was Vorsfelde nutzte. „Am Ende geht es dann 3:1 aus, weil Hehlingen ein bisschen aufgemacht hat. Wir bekommen noch einen Elfmeter und machen das 3:1.“ Robin Luschert verwandelte in der 90. Minute.

Trotz des Ergebnisses blieb Patrick Klein differenziert: „Am Ende geht es, denke ich, in Ordnung, das Ergebnis. Wir hätten auch 2:1 gewinnen können, das hätte auch gereicht.“ Gleichzeitig zeigte er Verständnis für den Gegner: „Hehlingen war krass enttäuscht nach dem Spiel, absolut verständlich. Die haben einen riesen Aufwand betrieben und hätten gerne was mitgenommen.“

Mit dem Sieg bleibt der SSV Vorsfelde II mit 44 Punkten auf Rang zwei, während der TSV Hehlingen mit 25 Zählern im Mittelfeld steht.

Am kommenden Spieltag empfängt der TSV Hehlingen den VfB Fallersleben II (So., 29.03.26, 15:00 Uhr). Der SSV Vorsfelde II tritt zeitgleich beim MTV Isenbüttel an.