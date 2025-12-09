Nach 30 Jahren zurück in der Niedersachsenliga

– Foto: SCSV

Für die U19 des SC Spelle-Venhaus hat sich ein Traum erfüllt: Nach dem 3:1 beim JFV Edewecht im zweiten Relegationsspiel zur Niedersachsenliga spielen die Talente nach 30 Jahren wieder auf der höchsten Landesebene. „Der ganze Verein ist stolz auf die Jungs“, strahlt der sportliche Leiter der U19, Markus Holtel, nach diesem Erfolg.

Mit dem 2:0-Sieg im Relegations-Heimspiel hatte der SCSV sich eine gute Ausgangsbasis verschafft. In Edewecht ließ er nicht mehr anbrennen. Das frühe 1:0 durch Jano Midden (6.) spielte den Emsländern in die Karten. „Das war der erste Knick für Edewecht“, meinte SCSV-Trainer Nils Boyer. Der Gastgeber lief die Emsländer hoch an, die in der Defensive sehr gut standen. Sie machten die Räume sehr eng und erhöhten den Gegnerdruck, sodass der Gastgeber kaum zu gefährlichen Aktionen kam. Die Schwarz-Weißen dagegen verfügten über mehr Räume in der gegnerischen Hälfte und erspielten sich einige Möglichkeiten. Nach einer guten halben Stunde profitierten sie beim 2:0 von einem Eigentor. Noah Nam van Trinh erhöhte nach Vorarbeit von Matteo Echelmeyer kurz nach der Halbzeitpause auf 3:0. Edewecht verkürzte erst in der Schlussphase.

„Bei uns hat einfach wirklich alles super geklappt. Das war ein sehr souveräner Auftritt“, erklärte Boyer. Das 5:1 in der Addition beider Relegationsspiele gegen den Meister der anderen Landesliga-Qualifikationsrunde sei relativ eindeutig. „Da kann man von einem verdienten Erfolg sprechen.“ Somit gelang etlichen SCSV-Spielern die Revanche für zwei Bezirkspokal-Niederlagen gegen Edewecht. Am Dienstag findet noch eine Trainingseinheit statt. Komplette Ruhe wird es auch in der Winterpause nicht geben. Samstags will sich das Team treffen, um Fußball zu spielen. Zudem gibt es Einladungen zu Hallenturnieren.