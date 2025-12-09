Nach 30 Jahren zurück in der Niedersachsenliga

Für die U19 des SC Spelle-Venhaus hat sich ein Traum erfüllt: Nach dem 3:1 beim JFV Edewecht im zweiten Relegationsspiel zur Niedersachsenliga spielen die Talente nach 30 Jahren wieder auf der höchsten Landesebene. „Der ganze Verein ist stolz auf die Jungs“, strahlt der sportliche Leiter der U19, Markus Holtel, nach diesem Erfolg.
Mit dem 2:0-Sieg im Relegations-Heimspiel hatte der SCSV sich eine gute Ausgangsbasis verschafft. In Edewecht ließ er nicht mehr anbrennen. Das frühe 1:0 durch Jano Midden (6.) spielte den Emsländern in die Karten. „Das war der erste Knick für Edewecht“, meinte SCSV-Trainer Nils Boyer. Der Gastgeber lief die Emsländer hoch an, die in der Defensive sehr gut standen. Sie machten die Räume sehr eng und erhöhten den Gegnerdruck, sodass der Gastgeber kaum zu gefährlichen Aktionen kam.
Die Schwarz-Weißen dagegen verfügten über mehr Räume in der gegnerischen Hälfte und erspielten sich einige Möglichkeiten. Nach einer guten halben Stunde profitierten sie beim 2:0 von einem Eigentor. Noah Nam van Trinh erhöhte nach Vorarbeit von Matteo Echelmeyer kurz nach der Halbzeitpause auf 3:0. Edewecht verkürzte erst in der Schlussphase.
„Bei uns hat einfach wirklich alles super geklappt. Das war ein sehr souveräner Auftritt“, erklärte Boyer. Das 5:1 in der Addition beider Relegationsspiele gegen den Meister der anderen Landesliga-Qualifikationsrunde sei relativ eindeutig. „Da kann man von einem verdienten Erfolg sprechen.“ Somit gelang etlichen SCSV-Spielern die Revanche für zwei Bezirkspokal-Niederlagen gegen Edewecht.
Am Dienstag findet noch eine Trainingseinheit statt. Komplette Ruhe wird es auch in der Winterpause nicht geben. Samstags will sich das Team treffen, um Fußball zu spielen. Zudem gibt es Einladungen zu Hallenturnieren.
Die Niedersachsenliga wird natürlich zu einer Herausforderung für die Speller Talente. „Da kommen Gegner mit einer ganz anderen Qualität auf uns zu. Aber die Jungs haben Bock darauf“, weiß Boyer. Auf der Ebene kennen sich die Kicker noch nicht aus. Da liegt auch der Erfahrungsschatz des Vereins weit zurück: In der Saison 1996/97 startete der SCSV eine Serie in der Liga. Gegner waren damals der SV Meppen und der TuS Lingen.
Der erneute Aufstieg in die Niedersachsenliga ist für Holtel der vorläufige Höhepunkt einer Reise, die vor eineinhalb Jahren in der Bezirksliga begann. Das Team qualifizierte sich nur mit Siegen für die Landesliga. Nach 25 von 30 möglichen Punkten und zwei Relegationserfolgen wartet jetzt die Niedersachsenliga. „Man muss sich manchmal kneifen, um zu realisieren, dass es kein Traum ist“, schmunzelt Holtel. Er ist sicher, dass das Team weiter hungrig bleibt. Ziel sei es, in der neuen Liga zu bestehen, „aber auch die Spiele zu genießen und wichtige Erfahrungen mitzunehmen“.
JFV Edewecht - SC Spelle-Venhaus 1:3 (0:2)
SC Spelle-Venhaus: Konermann - Midden (55. Bücker), Holtel, Nähring (58. D. Löcken), Schöttmer (58. Schmiemann), Moß, Echelmeyer, van Trinh (58. Huil), Eiing, M. Löcken, Meemann (68. Felix).
Tore: 0:1 Jano Midden (6.), 0:2 Eigentor (33.), 0:3 Noah Nam van Trinh (46.), 1:3 Tom Eiskamp (82.).