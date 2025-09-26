– Foto: Harald Klipp

Nach 3:0 in Rönnau: Pansdorf will Serie in Ratzeburg ausbauen "Diesen Schwung wollen wir mitnehmen"

Mit viel Rückenwind reist der TSV Pansdorf am Sonnabend zum Tabellenletzten Ratzeburger SV. Anstoß der Partie des zehnten Spieltags der Landesliga Holstein ist um 16 Uhr. Nach dem deutlichen 5:1 gegen Todesfelde II und dem 3:0-Auswärtssieg im Nachholspiel beim SC Rönnau will die Mannschaft von Trainer Hendrik Block den Aufwärtstrend fortsetzen.

„Wir sind aktuell gut drauf und machen das als Team sehr stark“, sagt Block. „Diesen Schwung wollen wir natürlich mitnehmen und auch gegen Ratzeburg wieder konzentriert unsere Leistung bringen.“ Dabei sei die Ausgangslage klar: „Ratzeburg hat viel Qualität und wir werden auf keinen Fall den Gegner unterschätzen. Um in dieser Liga bestehen zu können, muss man jedes Spiel eine Top-Leistung zeigen – und nicht weniger ist das Ziel.“ Morgen, 16:00 Uhr Ratzeburger SV Ratzeburg TSV Pansdorf Pansdorf 16:00 PUSH Dass seine Mannschaft diese Konstanz aktuell entwickeln kann, zeigte sich auch beim Nachholspiel am Mittwoch in Rönnau. Kai Hahn brachte den TSV bereits in der fünften Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel trafen Paul Julian Meins (47.) und erneut Hahn (60.) zum verdienten Auswärtssieg.

„Wir gehen früh 1:0 in Führung, schaffen es aber nicht so richtig, das Spiel unter Kontrolle zu bringen“, sagte Block im Rückblick. „Trotzdem verteidigen wir extrem stark und nehmen das Ergebnis mit in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte machen wir es dann noch besser und setzen in den richtigen Momenten die Tore. Erneut eine starke Leistung vom gesamten Team!“