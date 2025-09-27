Nach 3:0-Führung noch verloren

Die U17-Junioren des 1. FC Saarbrücken waren am Samstag drauf und dran, Eintracht Frankfurt im FC-Sportfeld zu besiegen. Andris Abel (15.), Odei Alfasktaki (29.) und Emil Wagner (36.) schossen eine 3:0 -Führung heraus. "Dann bekommen sie einen Elfer, der auch reingeht und dann verlieren wir das Spiel noch, weil sie auch nach dem hohen Rückstand ruhig blieben und sich diesen Sieg dann auch verdienten", sagte FCS-U17-Trainer Sven Borgard. Hinzu kam auch noch viel Pech, weil Joel Davis Nijeya Happi in der 49. Miute auch nochch ein Eigentor unterlief. " Das war der Gamechanger, ab da waren sie besser, weil wir da die richtige Einstellung vermissen ließen. Wir wechseln oft, um so viele Spielerwie möglich einzusetzen, sie bringen einen anderen Torwart und sonst niemanden, weil sie in der Formation anscheinend eingespielt sind. So verlieren wir noch verdient. Wir werden das Spiel Anfang der Woche aufarbeiten und unsf dann auf den Karlsruher SC vorbereiten,